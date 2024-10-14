Зима в РФ отменяется надолго: синоптик Вильфанд рассказал, выпадет ли снег на Новый год

С началом осени 2024 года погода в России преподнесла неожиданные сюрпризы. Сентябрь, который начался с традиционно тёплых дней, внезапно принёс первые снегопады в ряд регионов, оставив многих в удивлении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился наблюдениями об этих необычных климатических условиях.

География ранних снегопадов

Первые снега покрыли землю в северо-западных и северо-восточных территориях страны, а также в южных областях Сибири. В некоторых южных регионах, где так рано снег является редкостью, его выпадение стало настоящим событием для местных жителей.

Неопределённость судьбы раннего снега

Вильфанд отмечает, что пока сложно сказать, останется ли снег до начала зимы или же растает. В некоторых местах снежный покров может сохраниться вплоть до весны, в то время как в других он может исчезнуть с приходом более тёплых дней.

Изменения в природных ритмах

За последние десятилетия времена появления первого снега значительно сдвинулись. Если в прошлом веке снег часто начинал выпадать в середине ноября, то ныне эти сроки могут варьироваться. В конце XX века первые снегопады отмечались около конца декабря, но в последние годы они стали происходить всё чаще уже к его началу.

Причины изменений

Эксперты связывают эти изменения с глобальными климатическими колебаниями. За последние три десятилетия климат стал более непредсказуемым, что проявляется в изменении времён года и аномалиях погоды, даже в тех регионах, где климатический график ранее был как часы.

Что ожидать от осени 2024 года?

По прогнозам синоптиков, осенние месяцы продолжат удивлять россиян. Помимо снега, возможны и резкие температурные колебания, с возвращением тёплых дней, особенно в южных и центральных регионах страны. Однако к середине октября ожидается стабилизация холодов.

Эта осень является напоминанием о том, насколько изменчивы могут быть погодные условия. Жители многих регионов должны быть готовы как к внезапным снегопадам, так и к возможному возврату тепла. Этот период становится важным напоминанием о необходимости адаптации к меняющимся климатическим условиям и важности продолжающегося мониторинга за изменениями погоды.

