Зима в РФ отменяется надолго: синоптик Вильфанд рассказал, будет ли снег на Новый год

В текущем сезоне осень в России преподносит неожиданные климатические изменения. Традиционно тёплый сентябрь сменялся резкими снегопадами в ряде регионов, включая даже южные области страны, что стало настоящим сюрпризом для местных жителей.

Регионы под снегом

С первыми снегопадами столкнулись северо-западные и северо-восточные территории России, а также некоторые южные части Сибири. В Иркутской области уже замечены первые снежные шапки. По данным Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, пока сложно сказать, сохранится ли снежный покров до весны или скоро растает.

Сдвиги в первом снеге

Роман Вильфанд подчеркнул, что времена первого снега изменились по сравнению с прошлым веком. Ранее первые снегопады отмечались уже в середине ноября, тогда как теперь они начинаются гораздо позже, часто только к концу декабря. Эти изменения являются частью глобальных климатических сдвигов, наблюдаемых за последние десятилетия.

Причины изменений в погоде

Наблюдаемые колебания во времена первых снегопадов могут быть связаны с глобальным потеплением и общими климатическими изменениями на планете. Это приводит к тому, что погода становится более переменчивой и непредсказуемой, даже в традиционно стабильных по климату регионах.

Ожидания на оставшуюся часть осени

Эксперты предупреждают, что текущий осенний сезон может принести ещё больше неожиданностей, включая резкие температурные колебания. В некоторых регионах возможен возврат тёплых дней, особенно на юге и в центральных областях, но к октябрю ожидается установление более холодной погоды.

Как подготовиться?

В условиях такой непредсказуемости погоды, жителям рекомендуется следить за прогнозами и готовиться к возможным снегопадам и перепадам температур. Важно обеспечить надёжность систем отопления и подготовить автотранспорт к зимним условиям.

Осень 2024 года демонстрирует, насколько непредсказуемыми могут быть погодные условия в России. Неожиданный снег в конце сентября подчёркивает изменчивость климата, и важно быть готовым к любым его проявлениям.