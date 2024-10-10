Зима в РФ отменяется надолго: Роман Вильфанд рассказал, будет ли снег на Новый год

Эта осень в России удивила многих: сентябрь радовал по-летнему тёплыми днями, но в некоторых регионах уже к концу месяца выпал первый снег. Неожиданные снегопады произошли в азиатской части страны, охватив различные области.

Местами даже на юге снег уже укрыл землю, что стало сюрпризом для местных жителей.

Где уже выпал снег?

Снег укрыл северо-западные и северо-восточные регионы страны, а также южные части Сибири. В Иркутской области тоже появились первые снежные покровы. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, предсказать, останется ли этот снег или растает, пока сложно. Возможно, это временное явление, но в некоторых регионах снежный покров может сохраниться на всю зиму.

Изменение сроков первого снега

Главный синоптик страны, Роман Вильфанд, обратил внимание на то, что сроки появления снега с каждым годом меняются. Если в прошлом веке снег начинал ложиться в середине ноября, то в последние десятилетия эти даты сдвинулись на более поздние периоды. В конце 20-го века первые снегопады фиксировались около 19-20 декабря, а в настоящее время они чаще случаются ближе к последней пятидневке декабря.

Почему меняются сроки?

Эти изменения можно связывать с глобальными климатическими колебаниями. На основе наблюдений за последние 30 лет видно, что погода становится всё более непредсказуемой. Даже в тех регионах, где снег обычно выпадал в одно и то же время каждый год, теперь его приход может варьироваться.

Что ждать дальше?

Синоптики прогнозируют, что текущая осень может удивить нас не только снегом, но и резкими температурными колебаниями. Местами нас ожидает возврат тёплых дней, особенно в южных и центральных регионах страны, но со второй половины октября можно ожидать более устойчивых холодов.

Эта осень демонстрирует, как изменчивы погодные условия в России. Снежный покров, появившийся в конце сентября в некоторых регионах, подчеркивает нестабильность климата. Жителям многих регионов стоит быть готовыми как к неожиданным снегопадам, так и к возможному возврату тепла. В любом случае, эта осень стала напоминанием о том, что природа непредсказуема, и синоптики продолжают внимательно следить за её изменениями.

