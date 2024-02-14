Зима сокращена на 10 дней и это только начало: главный синоптик назвал, что будет потом

Продолжительность зимы сокращается из года в год. Это было объявлено научным руководителем Гидрометцентра России, Романом Вильфандом.

Однако, это не означает, что сразу можно ожидать прихода ранней весны. Погода в этот период времени все еще переменчива. Такая кардинальная переменность вызвана явной дисбалансировкой погодных систем на фоне глобального потепления.



Важно иметь в виду, что при глобальном потеплении происходит дисбалансировка погодных систем. Это означает, что погода становится все более изменчивой. Сейчас такой тренд уже наблюдается. В холодный период времени будет все чаще встречаться оттепель, а также очень сильные морозы. А летом ожидается волна жары, а также холодные и дождливые осенние дни. В свою очередь дожди приведут к повышению уровня воды в реках до опасных значений. В то же время, в среднем температура будет продолжать расти.