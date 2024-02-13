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Зима сокращена на 10 дней и это только начало: главный синоптик назвал, что будет дальше

Зима сокращена на 10 дней и это только начало: главный синоптик назвал, что будет дальше

fishki.net

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Длительность зимы сокращается из года в год, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд.

Однако, это не означает, что необходимо ожидать ранней весны. В настоящее время погода в этот период времени является переменчивой. Такие кардинальные изменения связаны с несбалансированностью погодных систем на фоне глобального потепления.

Необходимо учитывать, что в результате изменения климата происходит дисбаланс погодных систем. Это приводит к все более изменчивой погоде. В настоящее время уже наблюдается учащение теплых периодов в холодное время года, а также сильных морозов. Летом, в свою очередь, ожидаются волны жары и холодные дождливые осенние дни, когда реки могут подниматься до опасного уровня. Однако в целом температура среды будет расти, пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Эксперт также не прогнозирует раннюю весну в этом году, но подчеркнул, что длительность зимы уменьшается с каждым десятилетием. Другими словами, зима наступает позднее и заканчивается раньше.

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