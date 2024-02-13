Зима сокращена на 10 дней и это только начало: главный синоптик назвал, что будет дальше
fishki.net
Длительность зимы сокращается из года в год, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд.
Однако, это не означает, что необходимо ожидать ранней весны. В настоящее время погода в этот период времени является переменчивой. Такие кардинальные изменения связаны с несбалансированностью погодных систем на фоне глобального потепления.
Эксперт также не прогнозирует раннюю весну в этом году, но подчеркнул, что длительность зимы уменьшается с каждым десятилетием. Другими словами, зима наступает позднее и заканчивается раньше.