«Зима подложит всем россиянам свинью»: синоптики заявили, к чему готовиться

Российские метеорологи предупредили: зима 2024–2025 годов принесет нестабильные погодные условия, которые будут сильно отличаться от зим в прошлые годы.

Как сообщает PRIMPRESS, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что предстоящий зимний сезон обещает быть относительно мягким, однако отличится сильными перепадами температуры и частыми погодными колебаниями.

Теплая зима с резкими сменами температуры

По прогнозам Вильфанда, средняя температура за зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — будет выше нормы примерно на один градус и больше. Такой температурный прирост хотя и сделает зиму теплее в целом, однако не гарантирует устойчивого тепла. Напротив, россиянам предстоит испытать резкие скачки температуры: периоды оттепели с плюсовыми значениями на термометре будут быстро сменяться сильными морозами до –20 градусов.

«Зима будет капризной, — подчеркнул Роман Вильфанд. — Мы прогнозируем чередование аномально теплых и морозных периодов».

Декабрь и январь: дожди вместо привычного снега

Особенность предстоящей зимы также заключается в том, что в декабре и январе жителей многих регионов России ждут дожди, что нехарактерно для этих месяцев. Осадки в виде дождя, которые будут сопровождать теплые дни, сделают погоду еще более непредсказуемой и затруднят дорожные условия.

Снегопады начнутся ближе к февралю

Метеорологи предсказывают, что зима в полном смысле этого слова, со снежными покровами и устойчивым морозом, начнется только в феврале. Именно тогда россияне смогут ожидать устойчивые снегопады, которые принесут традиционное зимнее настроение. Причем Вильфанд отметил, что выпавший в феврале снег не растает до апреля, что продлит зимний облик в регионах на несколько дополнительных недель.

Подготовка к капризной зиме

С учетом нестабильного прогноза россиянам рекомендуется быть готовыми к резким изменениям погоды. Регулярные перепады температуры могут повлиять на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах из-за скользких участков, которые могут образовываться в период таяния и замерзания осадков.

