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«Зима подложит нам всем свинью»: синоптики рассказали, к чему готовиться

Российские метеорологи предупреждают, что предс...

mchs.gov.ru

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Российские метеорологи предупреждают, что предстоящая зима 2024-2025 годов будет непредсказуемой и отличной от привычного климата прошлых лет.

Как сообщает PRIMPRESS, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл, что эта зима не обещает суровых морозов, а наоборот, будет характеризоваться мягкостью и нестабильностью.

Тепло и морозы: зима со значительными температурными перепадами

Согласно прогнозам, температура воздуха за декабрь, январь и февраль будет выше нормы на один градус и даже больше. Но вместо стабильной зимней погоды россиян ждут резкие колебания температур. По словам Вильфанда, в декабре и январе теплая погода с плюсовыми показателями будет резко сменяться морозами до -20C и ниже. Это значит, что жителям многих регионов придется привыкать к частым оттепелям, которые будут неожиданно заканчиваться резкими холодами.

Дожди зимой и поздний снег: что готовит декабрь и январь

Особенно непривычными окажутся декабрь и январь. Теплые периоды будут сопровождаться дождями, что для многих регионов России нехарактерно для зимнего времени. Такой погодный сценарий может привести к образованию наледи и усложнению дорожных условий, что потребует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов.

Снежный февраль и поздняя весна

Февраль станет месяцем, когда привычный снег, наконец, придет в большинство регионов. По словам Вильфанда, снегопады в конце зимы будут настолько обильными, что снег сохранится до апреля, затянув наступление весны. Такая задержка таяния снега может повлиять на весенний период в 2025 году, увеличив риск подтоплений в ряде регионов.

Как подготовиться к переменчивой зиме?

  • Следите за прогнозами погоды: нестабильная зима потребует внимательности. Быстрая смена оттепелей и морозов увеличивает вероятность образования наледи, особенно в периоды дождей в декабре и январе.
  • Обратите внимание на состояние авто: из-за сложных условий на дорогах — мокрого снега, наледи, дождя — автомобилистам важно проверить зимнюю резину и поддерживать стабильное техническое состояние автомобиля.
  • Зимний уход за обувью: учитывая влажные осадки и возможную наледь, выбирайте обувь с нескользящей подошвой и защищайте её водоотталкивающими средствами.

Эта необычная зима потребует особой подготовки и готовности к погодным сюрпризам.

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