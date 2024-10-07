Зима отменяется надолго: Роман Вильфанд рассказал, выпадет ли снег к Новому году

Эта осень радует жителей России теплыми днями, напоминающими лето, но климатические особенности страны уже дали о себе знать: в ряде регионов выпал первый снег.

Сентябрь был особенно приятным для многих, но в некоторых частях Российской Федерации зима уже начала проявлять себя.

Где выпал снег?

По данным Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, снег уже выпал в азиатской части страны. Снежный покров наблюдается в Якутии, на северо-западе и северо-востоке, а также на юге региона. Не обошло снежное явление и Иркутскую область. Однако пока неизвестно, станет ли этот первый снег постоянным — всё зависит от дальнейшего прогноза погоды.

Изменение климатических норм

Роман Вильфанд отметил, что сроки выпадения первого снега с годами меняются. Анализируя данные за последние тридцать лет, специалисты заметили значительные сдвиги. Если во второй половине 20-го века снег покрывал землю уже в середине ноября, то к концу столетия это произошло ближе к 19-20 декабря. В последние годы же снег стал появляться в последние дни декабря, что свидетельствует о климатических изменениях, происходящих в стране.

Что дальше?

Пока прогнозы касательно длительности снежного покрова остаются неопределёнными. В некоторых регионах снег может растаять уже через несколько дней, а в других — задержаться и сформировать основу зимнего сезона. Всё это зависит от дальнейших изменений в погодных условиях, которые трудно предсказать с высокой точностью.

Теплая осень постепенно уступает место первым признакам зимы в России. Несмотря на то, что сентябрь радовал нас комфортными температурами, в некоторых регионах уже выпал первый снег, став напоминанием о том, что зима не за горами. Важно помнить, что климатические изменения продолжают оказывать влияние на сроки выпадения снега, и зима, возможно, станет позднее, чем мы привыкли, но это не исключает её внезапного наступления.