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Зима отменяется надолго: Роман Вильфанд рассказал, будет ли снег на Новый год

Эта осень радует нас теплыми днями, напоминающи...

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Эта осень радует нас теплыми днями, напоминающими лето. Сентябрь оказался особенно приятным, но в конце месяца в некоторых частях России уже выпал снег.

В азиатской части страны снежный покров уже укрыл землю: в Якутии, на северо-западе, северо-востоке, а также на юге. Снег также появился в Иркутской области. Неясно, будет ли этот снежный слой временным: он может растаять, а может и остаться. Прогнозирование сроков снегопадов в разных регионах — весьма сложная задача, так как даты могут отличаться, — отметил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Главный синоптик страны добавил, что со временем сроки наступления снега изменяются.

Средние значения, основанные на данных за последние три десятилетия, значительно колеблются. В России в последние годы они претерпели значительные изменения. Во второй половине прошлого века средняя дата появления снега приходилась на середину ноября. В конце XX века этот срок сдвинулся на 19-20 декабря, а в настоящее время снег, как правило, выпадает в последней пятерке декабря, — добавил Вильфанд.

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