Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жесткий рост тарифов ЖКХ: россияне в шоке от таких подарков на Новый Год

В 2025–2027 годах россиян ждут ощутимые изменен...

krd.ru

Подписаться в Telegram

В 2025–2027 годах россиян ждут ощутимые изменения в коммунальных платежах. Правительство утвердило средний размер индексации тарифов, который вступит в силу с 1 июля каждого года.

Эти изменения коснутся газа, электроэнергии и других коммунальных услуг, что напрямую отразится на семейных бюджетах.

2025 год: значительное повышение

С 1 июля 2025 года индексация составит 11,9%, что станет одним из самых крупных скачков в тарифах за последние годы. Наиболее заметное увеличение коснется:

  • Газа — рост на 10,3%.
  • Электроэнергии — увеличение на 12,6%.

Такой уровень индексации может быть вызван инфляционными процессами и необходимостью модернизации инфраструктуры. Однако для большинства россиян это станет значительной нагрузкой на бюджет, особенно с учетом общего уровня роста цен.

2026 год: снижение темпов роста

В 2026 году индексация будет скромнее — 5,4%, что значительно ниже предыдущего года. Тарифы на газ вырастут на 4,3%, а на электроэнергию — на 5,2%. Такое снижение темпов роста может быть обусловлено попытками государства стабилизировать нагрузку на потребителей после значительного повышения в 2025 году.

2027 год: плановая индексация

С 1 июля 2027 года тарифы поднимутся еще на 4,8%. При этом стоимость газа и электроэнергии увеличится равномерно на 4%. Это выглядит как шаг в сторону долгосрочной стабилизации тарифной политики.

Что это значит для граждан?

Повышение тарифов неизбежно скажется на кошельках граждан, особенно в 2025 году, когда рост будет наиболее ощутимым. Эксперты советуют обратить внимание на меры энергосбережения и возможные льготы для социально уязвимых групп. В частности, экономия электроэнергии и газа, использование энергосберегающих технологий, а также субсидии от государства могут помочь смягчить удар по бюджету.

Вопросы к будущему

Несмотря на запланированное снижение темпов индексации, возникает вопрос, насколько эффективно будут использоваться дополнительные средства. Удастся ли государству модернизировать инфраструктуру и улучшить качество коммунальных услуг? Или это лишь временная мера для покрытия растущих расходов?

В любом случае, с приближением каждой из этих дат россиянам придется пересмотреть свои расходы и адаптироваться к новым реалиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин потребовал доклад об избиении сына погибшего участника СВО в Татарстане

Важное в РТ

21 час назад

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

компания по выведению вшей в москве с выездом

Новости Казани

21 час назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Интересное в Казани

3 дня назад

Пациенты заранее видят, каким будет результат: ортодонт из Казани рассказала, почему элайнеры стали такими популярными

собрать компьютер цена в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

день назад

Жительницы Татарстана становятся матерями в среднем в 29 лет

Новости Татарстана

20 часов назад

В Нижнекамске из-за аварии на водоводе из-под земли забил фонтан

Новости Казани

3 часа назад

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Казани

35 минут назад

Содержание 5 районов Казани обойдется в миллиарды рублей

Важное в РТ

17 часов назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

Новости Казани

55 минут назад

В Казани закрыли школу-интернат №4 из-за случая кори

Новости Казани

3 часа назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн
Жительница Татарстана, сбившая 3 подростков, по...
Новости Татарстана
20 минут назад

Жительница Татарстана, сбившая 3 подростков, получила 3 года колонии

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстан идут 12-градусные морозы

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане руководителем Госинспекции труда стал Шашуров

Новости Казани

19 часов назад

Адвокату предъявлено обвинение в хищении 825 тысяч рублей у родных клиента
ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет ...
Новости России
5 дней назад

ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%