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Жесткие магнитные бури скажутся на здоровье всех: пройдут с 5 по 10 ноября: кто в зоне риска?

С 4 по 10 ноября ожидаются переменные условия г...

pikabu.ru

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С 4 по 10 ноября ожидаются переменные условия геомагнитной активности, которые могут повлиять на здоровье лиц с метеочувствительностью.

В периоды усиления магнитных бурь необходимо особенно тщательно следить за своим состоянием, рекомендуют специалисты.

Ожидания от геомагнитной активности

По информации Института космических исследований РАН, прогнозируется низкая геомагнитная активность на начало ноября. Тем не менее, возможны внезапные усиления из-за солнечных вспышек. Ольга Зеливянская, доцент этого института, подчеркивает важность внимательного отслеживания астрономических обновлений, особенно учитывая текущий период активного 11-летнего солнечного цикла.

Сервис «Метеоагент» предсказывает незначительное ухудшение космической погоды на 6 ноября, но ожидается, что большую часть недели магнитосфера будет в состоянии покоя.

Потенциальное воздействие магнитных бурь

Метеозависимые люди могут столкнуться с такими проблемами, как:

  • Высокое артериальное давление
  • Головные боли
  • Чувство усталости и недомогания
  • Тошнота

Методы минимизации воздействия

Для уменьшения риска негативного влияния магнитных бурь на здоровье, рекомендуется:

  • Обеспечение полноценного ночного отдыха
  • Поддержание гидратации организма
  • Снижение физических нагрузок
  • Уменьшение потребления стимуляторов, таких как кофе и алкоголь
  • Применение контрастного душа для стимуляции кровообращения
  • Проведение дыхательной зарядки для релаксации

Экспертное мнение

Дмитрий Вибе утверждает, что хотя солнечные вспышки мало влияют на большинство людей, у метеозависимых могут возникать сердечно-сосудистые заболевания во время геомагнитных штормов.

На предстоящей неделе предвидятся периоды как повышенной, так и пониженной магнитной активности. Людям, чувствительным к изменениям космической погоды, следует принять предложенные меры предосторожности и следить за обновлениями геомагнитных условий, чтобы лучше адаптироваться к возможным колебаниям.

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