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Жесткие магнитные бури скажутся на здоровье: пройдут с 5 по 10 ноября: кто в зоне риска?

Неделя с 4 по 10 ноября обещает быть переменчив...

pharmvestnik.ru

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Неделя с 4 по 10 ноября обещает быть переменчивой в плане геомагнитной активности. Хотя значительные всплески активности не прогнозируются, чувствительные к магнитным бурям люди должны принять меры для защиты своего здоровья.

В этот период важно быть в курсе возможных изменений космической погоды.

Прогноз на неделю: что ожидает магнитосферу

По данным Института космических исследований РАН, в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет относительно стабильной, с низкой активностью. Однако вспышки на Солнце могут временно изменить эту картину. Доцент Ольга Зеливянская отмечает, что текущий солнечный цикл приближается к своему максимуму, а значит, солнечная активность может неожиданно возрасти.

Сервис «Метеоагент» предупреждает о кратковременном ухудшении геомагнитной обстановки 3 ноября, после чего магнитосфера стабилизируется. В целом, на остальную часть недели ожидается спокойная космическая погода, что, по прогнозам, не должно существенно повлиять на самочувствие большинства людей.

Как магнитные бури могут повлиять на самочувствие

Для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля, даже незначительные колебания могут вызвать неприятные симптомы:

  • Резкие колебания артериального давления
  • Головные боли и мигрени
  • Общую слабость и быструю утомляемость
  • Головокружение и чувство тошноты

Рекомендации для поддержания здоровья

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, специалисты рекомендуют ряд профилактических мер:

  • Регулярный сон: ложитесь и вставайте в одно время, чтобы поддерживать организм в тонусе.
  • Увлажнение: пейте больше чистой воды и уменьшите употребление кофе и алкоголя.
  • Избегайте интенсивных нагрузок: при геомагнитных бурях лучше отказаться от тяжелых физических тренировок.
  • Контрастный душ: помогает улучшить кровообращение и снять стресс.
  • Дыхательные упражнения: глубокое дыхание может помочь справиться с головной болью и напряжением.

Мнение экспертов: как солнечные вспышки сказываются на здоровье

Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, подчеркивает, что солнечные вспышки напрямую не воздействуют на здоровье, но могут создавать дискомфорт для метеозависимых людей. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых могут проявляться симптомы в дни магнитных бурь.

Геомагнитная обстановка с 4 по 10 ноября остается преимущественно спокойной, но метеозависимым людям все же стоит быть осторожными. Регулярно проверяйте прогнозы солнечной активности и следите за сообщениями обсерваторий, чтобы своевременно реагировать на изменения космической погоды.

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