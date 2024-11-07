Жесткие магнитные бури скажутся на здоровье: будут бушевать до 10 ноября: кто в зоне риска?
1sn.ru
С 4 по 10 ноября ожидается нестабильность геомагнитного поля Земли. Эксперты предостерегают, что в течение этой недели будут чередоваться спокойные периоды и резкие скачки геомагнитной активности, что может повлиять на здоровье особо чувствительных к таким изменениям людей.
Ожидаемая геомагнитная активность
Исследователи из Института космических исследований РАН сигнализируют о предполагаемо слабой геомагнитной активности в ближайшие дни. Все же, последствия солнечных вспышек могут временно усилить геомагнитные бури. Доцент Ольга Зеливянская акцентирует внимание на необходимости мониторинга данных от обсерваторий, чтобы оценить возможные риски, особенно в пик солнечного цикла.
По прогнозам сервиса «Метеоагент», 3 ноября возможно кратковременное увеличение геомагнитной активности, хотя большая часть недели предвидится быть под знаком стабильности магнитосферы.
Влияние магнитных бурь на человека
Люди, чувствительные к магнитным изменениям, могут заметить следующие симптомы:
- Нестабильность артериального давления
- Головные боли
- Снижение общей энергичности и упадок сил
- Тошноту
Рекомендации для поддержания здоровья
Для минимизации отрицательного воздействия магнитных бурь специалисты советуют:
- Придерживаться регулярного графика сна
- Увеличить потребление воды
- Избегать интенсивных физических нагрузок
- Ограничить употребление кофе и алкогольных напитков
- Практиковать контрастный душ
- Заниматься дыхательной гимнастикой
Экспертное мнение
Дмитрий Вибе, руководитель отдела физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН, утверждает, что солнечные вспышки в большинстве случаев безопасны для здоровья. Тем не менее, у метеочувствительных людей, особенно страдающих кардиоваскулярными заболеваниями, может возникать ухудшение состояния.
Геомагнитная активность с 4 по 10 ноября будет переменчивой. Рекомендуется, чтобы метеозависимые лица следили за обновлениями прогнозов и принимали необходимые меры для поддержания своего здоровья во время возможных всплесков активности.
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