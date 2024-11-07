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Жесткие магнитные бури скажутся на здоровье: будут бушевать до 10 ноября: кто в зоне риска?

С 4 по 10 ноября ожидается нестабильность геома...

1sn.ru

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С 4 по 10 ноября ожидается нестабильность геомагнитного поля Земли. Эксперты предостерегают, что в течение этой недели будут чередоваться спокойные периоды и резкие скачки геомагнитной активности, что может повлиять на здоровье особо чувствительных к таким изменениям людей.

Ожидаемая геомагнитная активность

Исследователи из Института космических исследований РАН сигнализируют о предполагаемо слабой геомагнитной активности в ближайшие дни. Все же, последствия солнечных вспышек могут временно усилить геомагнитные бури. Доцент Ольга Зеливянская акцентирует внимание на необходимости мониторинга данных от обсерваторий, чтобы оценить возможные риски, особенно в пик солнечного цикла.

По прогнозам сервиса «Метеоагент», 3 ноября возможно кратковременное увеличение геомагнитной активности, хотя большая часть недели предвидится быть под знаком стабильности магнитосферы.

Влияние магнитных бурь на человека

Люди, чувствительные к магнитным изменениям, могут заметить следующие симптомы:

  • Нестабильность артериального давления
  • Головные боли
  • Снижение общей энергичности и упадок сил
  • Тошноту

Рекомендации для поддержания здоровья

Для минимизации отрицательного воздействия магнитных бурь специалисты советуют:

  • Придерживаться регулярного графика сна
  • Увеличить потребление воды
  • Избегать интенсивных физических нагрузок
  • Ограничить употребление кофе и алкогольных напитков
  • Практиковать контрастный душ
  • Заниматься дыхательной гимнастикой

Экспертное мнение

Дмитрий Вибе, руководитель отдела физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН, утверждает, что солнечные вспышки в большинстве случаев безопасны для здоровья. Тем не менее, у метеочувствительных людей, особенно страдающих кардиоваскулярными заболеваниями, может возникать ухудшение состояния.

Геомагнитная активность с 4 по 10 ноября будет переменчивой. Рекомендуется, чтобы метеозависимые лица следили за обновлениями прогнозов и принимали необходимые меры для поддержания своего здоровья во время возможных всплесков активности.

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