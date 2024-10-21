Жесть: замминистра обороны Иванова подозревают в растрате на 4 млрд рублей

Следственный комитет России оперативно завершил расследование второго уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Обвинение связано с растратой более 4 миллиардов рублей, произошедшей в рамках дела банка «Интеркоммерц». Примечательно, что расследование, которое длилось несколько дней, добавило новые подробности к уже существующему обвинению в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Сам Иванов и его защита продолжают настаивать на его невиновности, называя обвинения «абсурдными» и «необоснованными».

Второе дело Тимура Иванова: расследование за считанные дни

Тимуру Иванову предъявили обвинение 2 октября 2024 года, включающее два эпизода «растраты в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие установило, что в 2015 году, будучи руководителем АО «Оборонстрой», Иванов курировал закупку двух паромов для Керченской переправы стоимостью €12,5 миллиона через офшорную компанию. Следственные органы утверждают, что данная сделка нанесла государству ущерб в размере 205 миллионов рублей.

Кроме того, по версии следствия, в январе 2016 года с использованием банковских схем через банк «Интеркоммерц» было выведено 45 миллионов евро (около 3,9 миллиарда рублей), что стало результатом фиктивных сделок по продаже валюты. Банк, который позже лишился лицензии, оставил после себя долговую «дыру» в 50 миллиардов рублей.

Непризнание вины Ивановым

Тимур Иванов, как и его сообвиняемый Антон Филатов, бывший глава «Оборонлогистики», полностью отвергают обвинения. Защита Иванова утверждает, что все его действия были направлены на выполнение государственного поручения по закупке паромов в условиях западных санкций. Адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный столкнулся с «несправедливостью» обвинений, добавив, что разница в 205 миллионов рублей объясняется исключительно колебаниями валютного курса.

Остальные фигуранты

Дело также затрагивает нескольких других лиц, включая бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, который бежал из страны и был заочно обвинен в мошенничестве. Попытки его экстрадиции не увенчались успехом, поскольку Чехия отказала России в его выдаче. Другие фигуранты — Алексей Резван и немецкий бизнесмен Феликс Нойберг — также оказались в центре этого дела, однако Нойберг покинул Россию, а Резван скрылся за границей.

Продолжающееся расследование по другому делу

Помимо текущего обвинения в растрате, продолжается расследование первого дела, в котором Тимура Иванова обвиняют в получении взяток на сумму более 1,185 миллиарда рублей. По версии следствия, подконтрольные Минобороны компании бесплатно строили и реставрировали объекты недвижимости для Иванова и его семьи. Иванов также категорически отвергает свою причастность и к этому обвинению. Ожидается, что оба дела могут быть переданы в суд до конца года, сообщает «Коммерсантъ».

Быстрое завершение второго дела против Тимура Иванова поднимает много вопросов, но судебный процесс обещает быть долгим и сложным. Уже в ближайшие недели фигуранты начнут знакомиться с материалами дела, а затем наступит черед суда. Это громкое дело снова привлекает внимание к проблемам злоупотреблений и финансовых махинаций на самом высоком уровне в государстве.

