Жесть: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

В последние дни в центре внимания оказалось имя заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был задержан по подозрению во взяточничестве.

Появилась информация из деклараций о доходах и имуществе Иванова и его ближайшего окружения за период с 2016 по 2019 год. Документы указывают на наличие дорогостоящих активов, включая редкий лимузин ЗиС-110, известный как "сталинский лимузин", стоимость которого исчисляется миллионами. Пишет "Наша Газета".

Согласно опубликованным данным, к 2019 году семья Иванова владела двенадцатью автомобилями, среди которых роскошный Chevrolet Suburban, зарегистрированный на генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащие его жене.

Однако настоящей жемчужиной коллекции является черный лимузин ЗиС-110 - олдтаймер, выпущенный более полувека назад для высшей номенклатуры Советского Союза. В то время было произведено всего около двух тысяч таких автомобилей, и в мире сохранилось лишь несколько десятков экземпляров.

Присутствие ЗиС-110 в гараже генерала Иванова отсылает к традициям прошлого века, когда такие автомобили использовались высшей элитой Советского Союза. В настоящее время большинство ЗиС-110 являются музейными экспонатами или принадлежат коллекционерам ретроавтомобилей. Встретить их можно лишь на редких парадах ретротехники или на продаже через объявления.