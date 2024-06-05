Жесть: стало известно, что замминистра Иванов может вернуть себе элитное имущество

Имущество Тимура Иванова, заместителя министра обороны России, которое было арестовано в связи с его уголовным делом, может быть возвращено владельцу после окончания судебного процесса. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Исецкий.

Адвокат указал, что имущество может быть возвращено в двух случаях: если приговор суда включит соответствующее указание или если будет доказана непричастность Иванова к деяниям, повлекшим арест. В последнем случае арест может быть снят до окончания судебного разбирательства, сообщает Lenta.ru.

Также стоит отметить, что арест может распространяться на имущество третьих лиц, включая родственников обвиняемого. В этих случаях арест обычно продлевается ежеквартально.

8 мая было объявлено об аресте имущества ближайших родственников Иванова, включая их банковские счета с небольшими суммами. Исецкий также подчеркнул, что квартира и дом, которые предположительно принадлежали Иванову, на самом деле зарегистрированы на других лиц.

Было сообщено об аресте нескольких транспортных средств, в том числе автомобилей и мотоцикла, зарегистрированных на родственников Иванова. Среди них — автомобили Mercedes-Benz и Chevrolet, а также мотоцикл MV Agusta. Средства передвижения были оформлены на имя супруги и отца Иванова в предыдущие годы.

СМИ также раскрыли информацию о наличии у Иванова дорогих активов, включая исторический лимузин и элитную недвижимость в различных регионах России. Помимо этого, Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере за заключение контрактов на строительство объектов военного назначения.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля, и против него возбуждено дело по статье о получении взяток. Следствие утверждает, что замминистра сговорился с руководителями строительных компаний. Иванов не признает своей вины в предъявленных обвинениях.