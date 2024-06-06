Жесть: стало известно, что замминистра Иванов может вернуть себе арестованное элитное имущество
poryadovki.ru
По словам Эдуарда Исецкого, защищающего интересы Тимура Иванова, существует вероятность возврата арестованного имущества его клиента по окончании судебного процесса.
Это возможно при следующих обстоятельствах: если суд вынесет оправдательный приговор и примет решение о возврате конфискованных активов.
Исецкий также отметил, что арест может быть снят досрочно, если будет установлена несвязанность Иванова с обвинениями.
Эффекты ареста на имущество семьи
Особое внимание адвокат уделил расширению ареста на имущество, принадлежащее не только Иванову, но и его ближайшим родственникам. В частности, арестованы банковские счета и другие активы, которые периодически пересматриваются и обновляются каждый квартал.
Спорные активы под арестом
Среди арестованных активов находятся недвижимость и транспортные средства, зарегистрированные на третьих лиц. К примеру, дом и квартира, которые, предположительно, принадлежат Иванову, официально находятся на других лицах. Также арестованы личные и семейные автомобили марок Mercedes-Benz, Chevrolet и мотоцикл MV Agusta, которые ранее были переоформлены на членов семьи, передает «Лента.ру».
Прогресс по делу и последствия для Иванова
Тимур Иванов обвиняется в получении взяток за заключение контрактов на строительство военных объектов. В собственности Иванова, по данным СМИ, находятся ценные активы, включая раритетные автомобили и элитную недвижимость по всей России. Иванов, который был задержан 23 апреля, отрицает свою вину. Исход дела будет иметь значительные последствия не только для него самого, но и для его семьи.
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