Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

В последние дни в центре внимания оказалось имя заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был задержан по подозрению во взяточничестве. Пишет "Наша Газета".

Недавно стали доступны некоторые данные из деклараций об его доходах и имуществе, а также о доходах его ближайшего окружения за период с 2016 по 2019 год. В этих документах упоминаются дорогостоящие активы, включая ряд элитных автомобилей, среди которых особенно выделяется раритетный лимузин ЗиС-110. Эти "сталинские лимузины" сегодня являются редкостью, и их стоимость достигает миллионов.

Согласно опубликованным данным, к 2019 году семья Иванова владела двенадцатью автомобилями, включая роскошный Chevrolet Suburban, зарегистрированный на имя генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащие его жене.

Однако самым ценным экземпляром в их коллекции является черный лимузин ЗиС-110, выпущенный почти 75 лет назад для высших эшелонов власти Советского Союза.

ЗиС-110 считается редкостью с момента начала его производства. За период с 1946 по 1958 год было выпущено всего около двух тысяч экземпляров в различных вариантах. В настоящее время в мире сохранилось лишь несколько десятков таких автомобилей.

Присутствие ЗиС-110 в гараже генерала Иванова является своеобразным отклонением к традициям середины прошлого века. Эти автомобили использовались высшей партийной и военной номенклатурой в период с 1950-х по начало 1960-х годов.

Сегодня большинство сохранившихся ЗиС-110 находятся в музеях или принадлежат коллекционерам ретроавтомобилей. Увидеть их можно лишь на редких парадах ретротехники, а иногда появляются объявления о продаже этих уникальных машин.