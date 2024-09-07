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Жесть: стало известно, что нашли у замминистра обороны Попова дома, обвиняемого в мошенничестве

Павел Попов, экс-заместитель министра обороны Р...

mil.ru

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Павел Попов, экс-заместитель министра обороны России, был задержан по обвинениям в мошенничестве, связанных с неправомерным использованием государственных средств.

Согласно сообщению Следственного комитета России, общая сумма ущерба составила 30 миллионов рублей. Действия Попова могут повлечь за собой до десяти лет лишения свободы, сообщает РБК.

Основания для обвинения

Следствие утверждает, что Попов, в сотрудничестве с Владимиром Шестеровым и Вячеславом Ахмедовым, использовал средства, выделенные для военно-патриотического парка «Патриот», для личных нужд. В частности, средства направлялись на строительство и ремонт на личном участке Попова в Красногорском районе, а также на поставку стройматериалов и услуг.

Злоупотребление должностным положением

Согласно документам следствия, Попов и его соучастники использовали свое служебное положение для принуждения коммерческих организаций к выполнению работ без соответствующей оплаты. Это включало строительство и благоустройство участка, а также последующее его обслуживание.

Защита и отрицание обвинений

Попов через своего адвоката Игоря Дюкина отрицает свою вину. Однако, по информации следствия, некоторые фигуранты уже начали сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя показания против Попова.

Карьера Попова и последствия дела

Попов имел длительную карьеру в Министерстве обороны, где занимался ключевыми проектами в области оборонных технологий и инноваций. Его увольнение с военной службы произошло на фоне обвинений, что подчеркивает серьезность ситуации и возможные последствия для других высокопоставленных официальных лиц.

Дело Попова продолжает вызывать значительный общественный интерес, подчеркивая актуальные проблемы коррупции и злоупотреблений в высших эшелонах власти.

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