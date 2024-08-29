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Жесть: стало известно, что нашли у замминистра обороны Попова дома

Следственные органы России сообщили о задержани...

runews24.ru

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Следственные органы России сообщили о задержании Павла Попова, бывшего заместителя министра обороны, в связи с обвинениями в злоупотреблении полномочиями для личного обогащения.

Попов, который курировал работы в парке «Патриот», обвиняется в присвоении средств, предназначенных для развития и обслуживания этого объекта, сообщает Lenta.ru.

Основные пункты обвинения

Согласно данным следствия, с 2021 по 2024 год Попов злоупотреблял своими служебными полномочиями, направляя материалы и ресурсы с объектов парка на свой частный загородный участок в Подмосковье. Также утверждается, что он заставлял подрядчиков выполнять работы на своей личной недвижимости под угрозой расторжения контрактов.

Другие лица, замешанные в скандале

В деле упоминаются имена нескольких высокопоставленных чиновников, включая Вячеслава Ахмедова, директора парка «Патриот», и Владимира Шестерова, заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны. Их роли и степень участия в данный момент уточняются.

Финансовые аспекты дела

Попов обладает активами, оцененными в 500 млн рублей, расположенными в престижных районах Москвы и Подмосковья. Проводится расследование на предмет законности приобретения данных активов.

Карьерный путь и последствия

Попов, который служил на высоких государственных должностях с ноября 2013 года, был уволен 17 июня 2024 года. За время службы он был награжден несколькими государственными наградами.

Этот случай высвечивает критическую необходимость прозрачности и честности в управлении государственными ресурсами и подчеркивает важность борьбы с коррупцией на всех уровнях власти. Общественность и СМИ внимательно следят за развитием событий, ожидая дальнейших разъяснений от следственных органов.

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