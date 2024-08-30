Жесть: стало известно, что нашли у замминистра обороны Павла Попова дома

В центре внимания общественности оказался Павел Попов, экс-заместитель министра обороны России, который был задержан по подозрению в коррупции.

Попов, руководивший проектами в известном парке «Патриот», обвиняется в присвоении государственных средств, сообщает «Лента.ру».

Детали обвинения

По информации следствия, с 2021 по 2024 год Попов якобы использовал свои служебные полномочия для перенаправления ресурсов и материалов, предназначенных для парка «Патриот», на свои личные нужды. Под его давлением подрядчики выполняли работы на его частной собственности в Подмосковье, при этом угроза расторжения контрактов служила основным средством давления.

Прочие фигуранты дела

В скандал также вовлечены другие высокопоставленные лица, включая Вячеслава Ахмедова, директора парка «Патриот», и Владимира Шестерова, заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны. Их участие и степень причастности к делу на данный момент выясняются.

Финансовые аспекты дела

Обнаружено, что Попов контролирует активы стоимостью около 500 миллионов рублей, расположенные в элитных районах Москвы и Подмосковья. В рамках следствия проводится проверка на законность приобретения этих активов.

Карьерные последствия для Попова

Занимавший высокие должности с 2013 года, Попов был уволен в июне 2024 года и лишился ряда государственных наград из-за текущего скандала.

Это дело акцентирует внимание на необходимости прозрачности в управлении государственными активами и подчеркивает важность комплексной борьбы с коррупционными практиками на всех уровнях власти. Общество и пресса тщательно следят за развитием событий, ожидая новых подробностей от следственных органов.