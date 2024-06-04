Жесть: стало известно, что нашли у главного кадровика Минобороны Кузнецова

В результате расследования, проведенного правоохранительными органами, Юрий Кузнецов, руководитель кадровой службы Министерства обороны России, был задержан за преступления, связанные с коррупцией.

Во время обыска в его доме обнаружили активы, превышающие 100 миллионов рублей, включая золотые монеты и роскошные предметы. По данным Следственного комитета РФ, Кузнецов в период с 2021 по 2023 год принимал взятки за осуществление действий в интересах коммерческих структур, занимая должность в Главном управлении Генштаба.

Обвинение выдвинуто по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей серьезные меры наказания, включая лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба ВС РФ на протяжении многих лет и недавно был назначен на высокую должность в министерстве.

Этот случай является одним из многих в ряду коррупционных скандалов, охватывающих российское оборонное ведомство, что повлекло за собой ряд других арестов, включая задержание бывшего заместителя министра обороны и других высокопоставленных чиновников. Такие происшествия подчеркивают необходимость усиления контрольных механизмов и реформ в системе управления оборонной сферой страны.