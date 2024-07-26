Жесть: стало известно, что нашли у экс-замминистра обороны Булгакова после задержания

Минувшая пятница ознаменовалась громким задержанием: Федеральная служба безопасности РФ арестовала Дмитрия Булгакова, бывшего заместителя министра обороны, ранее награжденного званием Героя России и множеством других орденов.

Булгаков оказался в центре коррупционного скандала, находясь в следственном изоляторе «Бутырка».

Согласно информации из центра общественных связей ФСБ, генерал армии Дмитрий Булгаков стал фигурантом расследования по делу о коррупции. Будучи заместителем министра обороны, он занимался вопросами тылового обеспечения вооруженных сил. В сентябре 2022 года Булгаков был уволен с должности и переведен на новую позицию.

Булгаков был удостоен звания Героя России за успешную реализацию логистической операции «Сирийский экспресс». Эта операция была направлена на создание эффективной системы доставки материальных и технических ресурсов для российских войск в Сирии. За свою карьеру он также получил множество почетных орденов и медалей.

Расследование выявило, что под руководством Булгакова была внедрена система поставки некачественных продуктов питания по завышенным ценам, даже в условиях Специальной военной операции. Заместитель министра получал откаты от бизнес-структур, чьи интересы он защищал при заключении контрактов с Министерством обороны, сообщает РИА.

Согласно последней декларации доходов Булгакова за 2018 год, его годовой доход составил 15,2 миллиона рублей. В то время его жена приобрела земельный участок площадью 23 сотки, дом размером более 620 метров в квадрате и премиальный кроссовер Lexus RX350, хотя ее годовой доход составил всего 226 тысяч рублей. Подобные несоответствия наблюдались и в предыдущие годы, за исключением 2010-го, когда она продала дом и получила около 10 миллионов рублей.

Задержание Дмитрия Булгакова вызывает широкий резонанс, подчеркивая важность борьбы с коррупцией на высших уровнях государственной власти. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности дела будут обнародованы в ближайшее время. Это событие напоминает о том, насколько важна прозрачность и подотчетность в государственных структурах.