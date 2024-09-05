Жесть: стало известно, что нашли у бывшего замминистра обороны Попова дома

В последнем свете новостей стало известно о задержании Павла Попова, который ранее занимал пост заместителя министра обороны Российской Федерации. Попова обвиняют в серьезных финансовых махинациях, связанных с использованием средств, предназначенных для развития и поддержки Военно-патриотического парка «Патриот».

Согласно следствию, Попов в соучастии с другими высокопоставленными чиновниками, в том числе с Владимиром Шестеровым и Вячеславом Ахмедовым, организовал преступную группу. Эта группа, злоупотребляя своими служебными полномочиями, похитила из государственного бюджета 30 миллионов рублей, которые были выделены для деятельности парка «Патриот» и сопутствующего ему конгрессно-выставочного центра.

В ходе расследования было выявлено, что похищенные средства были направлены на проведение строительства и ремонта на личном загородном участке Попова, расположенном в Красногорском районе. Обвинения Попову предъявлены по статье о мошенничестве в особо крупном размере, что предусматривает возможность лишения свободы на срок до десяти лет. Несмотря на то что Попов отрицает свою вину, следствие получило показания от других участников дела, которые подтверждают его причастность к преступлениям, сообщает РБК.

Помимо прямых обвинений, в рамках дела проводится проверка на законность приобретения Поповым и его семьей ряда объектов недвижимости в престижных районах в нескольких регионах страны. В сумме стоимость этих активов оценивается в более чем 500 миллионов рублей, что вызывает дополнительные вопросы о происхождении средств.

До своего увольнения в июне этого года, Попов занимал ряд ключевых должностей в Минобороны, где курировал проекты национальной безопасности и развития передовых технологий. Его карьера в министерстве была тесно связана с различными научными и технологическими инициативами, включая развитие робототехники и инновационных оборонных систем.

