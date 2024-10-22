Жесть: стало известно, что конфискуют у замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура России начала процедуру изъятия имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который стал фигурантом дела о коррупции и растрате.

В список активов, которые перейдут в государственную собственность, вошли элитная недвижимость, дорогие автомобили и крупные денежные суммы. Этот шаг является частью масштабного расследования, где Иванова обвиняют в хищениях, оцениваемых в более чем 1 миллиард рублей.

Роскошная недвижимость: особняк в Москве и имение на Волге

Среди объектов, которые будут переданы в казну, выделяется особняк в центре столицы. Трехэтажное здание в историческом районе Москвы, зарегистрированное на компанию ООО «Дворянское гнездо», датируется XIX веком. Оно ранее принадлежало княгине Софье Волконской и признано памятником архитектуры. По рыночной стоимости эта усадьба оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

В числе других значимых объектов — большое имение в Тверской области. Дом площадью более 2,5 тысячи м/2, с баней площадью около 400 квадратов, также попадет под конфискацию.

Замороженные счета и элитные автомобили

Помимо недвижимости, были арестованы денежные средства, находящиеся на счетах Тимура Иванова и аффилированных лиц. В результате конфискации в государственную казну перейдут десятки миллионов рублей, а также автопарк, состоящий из люксовых иномарок.

Взятки и растраты: детали обвинений

Согласно версии следствия, Иванов получил взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Как утверждается, частные компании, которые участвовали в гособоронзаказах, бесплатно проводили строительство и реставрацию объектов недвижимости, принадлежащих Иванову. Кроме того, его обвиняют в причастности к хищению средств, выделенных на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом через банк «Интеркоммерц».

Мнение экспертов

По мнению адвоката Александра Забейды, изъятие имущества у чиновников возможно даже при отсутствии окончательного судебного решения по уголовному делу. В таких случаях прокуратура действует на основании закона, который требует от госслужащих доказательств законности происхождения их активов. Если чиновник или его родственники не могут предоставить убедительные объяснения, имущество может быть передано в собственность государства.