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Жесть: стало известно, что конфискуют у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В рамках масштабного расследования по делам о к...

reuters.com

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В рамках масштабного расследования по делам о коррупции и хищении государственных средств, Генеральная прокуратура России инициировала процесс конфискации активов Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны.

Источники издания «Коммерсантъ» утверждают, что речь идет о значительном имуществе, включая роскошный особняк в историческом центре Москвы и престижную усадьбу на берегу Волги, а также о элитных автомобилях и замороженных счетах, где числятся миллионы рублей.

Замечательные резиденции и владения на Волге

Следственные материалы показывают, что с 2012 года Иванов владел фирмой «Дворянское гнездо», через которую был зарегистрирован особняк начала XIX века в Чистом переулке — бывшее поместье княгини Софьи Волконской. Это здание у метро «Кропоткинская» является объектом культурного наследия. Несмотря на его арест, особняк по-прежнему предлагается для продажи и аренды по цене около 1,5 млрд рублей.

Арест также коснулся усадьбы Иванова в Тверской области, расположенной на берегу Волги с обширным участком и внушительным домом. Эта собственность была зарегистрирована на компанию «Волжский берег», принадлежащую Сергею Бородину, который также участвует в расследовании вместе с Ивановым.

Арестованные финансовые активы и автопарк

В ходе следствия были заморожены финансовые средства Иванова и лиц, связанных с ним, на общую сумму десятков миллионов рублей. Кроме того, был арестован парк высококлассных автомобилей, принадлежащий экс-заместителю министра.

Взятки и обвинения

Следствие утверждает, что Иванов, контролируя военно-строительный комплекс, злоупотреблял своим положением, получая взятки в виде строительных работ на личные объекты недвижимости. Сумма взяток, полученных таким образом, оценивается более чем в 1 миллиард рублей.

Дополнительно, завершено дело о хищении 4 миллиардов рублей, выделенных на покупку паромов для Крыма. Один из фигурантов — бывший глава «Оборонлогистики» Антон Филатов.

Экспертный взгляд

Адвокат Александр Забейда комментирует, что конфискация имущества возможна независимо от исхода судебного разбирательства. С 2012 года закон требует от чиновников подтверждения законности приобретенного имущества, в противном случае активы могут быть изъяты в пользу государства.

Будущее дела

Несмотря на отрицание вины Ивановым и его соучастниками, арест продлен до декабря, что дает время следствию на дополнительные доказательства. Хотя окончательное решение по делу еще не принято, имущество Иванова уже фактически готово к передаче в государственную казну.

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