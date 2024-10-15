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Жесть: стало известно, что изымут у замминистра обороны Тимура Иванова

Прокуратура РФ активизировала подготовку докуме...

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Прокуратура РФ активизировала подготовку документов для конфискации активов Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны, обвиняемого в коррупции и растрате.

По сообщениям «Коммерсанта», к списку конфискации относятся лакшери-недвижимость, престижные автомобили и многомиллионные суммы.

Особняки и земельные участки под следствием

Центральный объект, фигурирующий в расследовании — это роскошный трехэтажный особняк начала 19-го века в самом сердце Москвы. Исторический памятник находится по адресу Чистый переулок, 4, близ метро «Кропоткинская». Регистрация здания велась на ООО «Дворянское гнездо», основанное Ивановым. Несмотря на арест усадьбы, в сети все еще можно найти предложения о ее аренде или продаже за астрономические суммы — до 1,5 миллиарда рублей.

В Тверской области на берегу Волги расположено еще одно имение Иванова с площадью свыше 2,5 тысяч квадратных метров. Этот объект, зарегистрированный за ООО «Волжский берег», включает большой жилой дом и просторную баню.

Замороженные счета и арестованная техника

В рамках следствия были арестованы счета Иванова, на которых числились десятки миллионов рублей. Также под арест попал парк дорогостоящих автомобилей.

Незаконные госзаказы и коррупционные схемы

Обвинения против Иванова включают незаконное получение взяток на общую сумму более 1 миллиарда рублей через манипуляции с госзаказами. Следствие указывает, что под контролем Иванова частные компании осуществляли строительство и реставрацию его имущества без взимания платы.

Правовые аспекты конфискации

Партнер юридической фирмы «Забейда и партнеры» Александр Забейда прокомментировал, что конфискация имущества не связана напрямую с исходом уголовного дела. Закон о контроле за соответствием расходов и доходов чиновников позволяет государству изымать имущество, если его происхождение не объяснено. По словам Забейды, даже в случае оправдания Иванова, конфискованные активы могут не вернуться к нему.

Взгляд в будущее

Следствие по делу Иванова продолжается, а общество и СМИ тщательно следят за его развитием. Главный вопрос — сможет ли государство вернуть активы, оказавшиеся в центре коррупционного скандала.

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