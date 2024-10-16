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Жесть: стало известно, что изымут у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура России активизировала д...

dzen.ru

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Генеральная прокуратура России активизировала действия по подготовке документов, направленных на конфискацию активов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Это дело, которое затрагивает обвинения в коррупции и присвоении средств, оказалось в центре внимания из-за предстоящего изъятия значительного количества дорогой недвижимости, транспортных средств и денежных средств.

Детали имущества, предполагаемого к конфискации

«Коммерсантъ» сообщает, что в рамках уголовного дела Генпрокуратура планирует изымать имущество, зарегистрированное на Тимура Иванова и его аффилированные структуры. Среди ключевых объектов:

  • Исторический особняк в Москве. Находящийся на Чистом переулке, особняк XIX века, являющийся архитектурным памятником, по-прежнему выставляется на рынке недвижимости несмотря на свой арест, с оценочной стоимостью около 1,5 миллиарда рублей.
  • Земельный участок и дом на Волге. Обширный участок в Тверской области с домом площадью более 2,5 тысячи квадратных метров и баней в 400 квадратных метров был зарегистрирован на компанию «Волжский берег».
  • Дополнительно заморожены десятки миллионов рублей на счетах Иванова и арестована коллекция дорогих автомобилей. Строительные и реставрационные работы на его имущества, оцененные более чем в 1 миллиард рублей, были выполнены бесплатно за госзаказы.

Обвинения в махинациях и последствия

Иванов и его соучастники обвиняются в масштабной коррупции и растрате, включая пропажу более 4 миллиардов рублей, выделенных для приобретения паромов, обслуживающих транспортное сообщение с Крымом. Главный соучастник по этому делу, Антон Филатов, ранее управлял ООО «Оборонлогистика».

Экспертное мнение о последствиях конфискации

Александр Забейда из «Забейда и партнеры» указывает, что процесс конфискации имущества является независимым от исхода уголовного дела. С 2012 года действующий закон о контроле доходов чиновников позволяет государству конфисковывать имущество, если не удастся доказать его законное приобретение.

Впереди в деле Иванова

Решение Мосгорсуда недавно подтвердило законность продления ареста Иванова до конца года. Текущее собрание доказательств и подготовка к предъявлению новых обвинений могут значительно повлиять на дальнейшие юридические разбирательства по этому резонансному делу.

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