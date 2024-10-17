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Жесть: стало известно, что изымут у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

В рамках уголовного расследования, Генеральная ...

topwar.ru

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В рамках уголовного расследования, Генеральная прокуратура России инициировала процесс подготовки документов для изъятия активов Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны.

Сообщается, что в список изымаемого входят роскошные недвижимости и значительные финансовые активы. Особое внимание привлекает дореволюционный московский особняк и просторное имение у Волги.

Детали конфискации: исторический особняк и волгский поместье

Основным объектом, который может перейти в государственную казну, является особняк в Чистом переулке, датируемый началом XIX века и принадлежавший к усадьбе княгини Софьи Волконской. Этот памятник архитектуры, расположенный возле метро «Кропоткинская», зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», предполагаемо принадлежащую Иванову с 2012 года. Несмотря на арест, в интернете активно публикуются предложения о его продаже или аренде за сумму в 1,5 млрд рублей.

Второе крупное имущество – поместье на берегу Волги в Тверской области, где находится дом площадью свыше 2,5 тыс. кв. метров с баней на 400 кв. метров, зарегистрированный на ООО «Волжский берег», аффилированное с Сергеем Бородиным, фигурантом по делу вместе с Ивановым.

Замороженные счета и элитные автомобили

Помимо недвижимости, на счетах Иванова заморожены средства, а также арестована коллекция дорогих автомобилей. Следствие утверждает, что Иванов получал взятки за выгодные гособоронзаказы, их сумма оценивается в более чем 1 млрд рублей.

Связь с хищениями в банке «Интеркоммерц»

Иванов также упоминается в деле о хищении средств из банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 млрд рублей, предназначенных для покупки паромов для Крыма.

Правовые ожидания и экспертное мнение

Александр Забейда, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры», комментирует: «Процедура конфискации активов не влияет на исход уголовного дела. Законодательство позволяет конфисковать имущество, если чиновник не может подтвердить законность его приобретения. Процесс подготовки иска может быть выполнен быстро, если прокуратура оперативно соберет необходимые доказательства».

Вердикт суда

Мосгорсуд недавно продлил срок содержания Иванова под стражей, отклонив апелляцию защиты. Судьба его активов и исход дела останутся в центре внимания общественности.

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