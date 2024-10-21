Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жесть: стало известно, что изымут у бывшего замминистра обороны Иванова

Генеральная прокуратура Российской Федерации ак...

tvcenter.ru

Подписаться в Telegram

Генеральная прокуратура Российской Федерации активизировала процесс подготовки документации для изъятия имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Список активов, предположительно приобретенных нелегально через коррупционные схемы, включает в себя роскошные имения, дорогие автомобили и крупные суммы денежных средств.

Основные активы под изъятие

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что изъятию подлежат такие объекты как дорогостоящий московский особняк в районе станции метро «Кропоткинская», поместье на берегу Волги, а также парк лимузинов и миллионные счета в банках, замороженные на имя Иванова и его окружения.

Московский особняк, расположенный по адресу Чистый переулок, 4, исторически служил главным домом усадьбы княгини Софьи Волконской. Дом XIX века был оформлен на компанию, созданную Ивановым. На сегодняшний день, несмотря на арест этого объекта, на рынке недвижимости продолжаются попытки его продажи или сдачи в аренду с оценочной стоимостью в 1,5 млрд рублей.

Поместье на Волге, принадлежащее компании «Волжский берег» Сергея Бородина, включает дом площадью более 2,5 тысяч квадратных метров и баню. Регистрация данных объектов была произведена всего четыре года назад.

Обвинения в адрес Иванова

Иванов, который руководил строительными проектами Министерства обороны, обвиняется в присвоении средств через предоставление преференций при государственных заказах. Предполагается, что компании, связанные с ним, получали заказы на строительство и реставрацию недвижимости, принадлежащей Иванову, без оплаты услуг, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, Иванова также обвиняют в растрате более четырёх млрд рублей на закупку паромов для Крыма в рамках другого уголовного дела. Его предполагаемым соучастником является Антон Филатов, бывший руководитель «Оборонлогистики».

Правовые аспекты и комментарий эксперта

Эксперт комментирует, что конфискация имущества осуществляется в рамках закона о соответствии расходов и доходов чиновников, действующего с 2012 года. Закон предполагает, что доказывать законность приобретения имущества должны сам чиновник и его близкие. Если они не смогут обосновать происхождение средств, имущество может быть изъято. Также имущество может быть конфисковано у лиц, тесно связанных с чиновником, если они не могут доказать его законное происхождение.

Решение Мосгорсуда о продлении ареста Иванова до декабря уже вступило в силу, и в его рамках ему вменяют получение взяток на сумму около одного миллиарда рублей.

Случай Иванова демонстрирует масштабы борьбы с коррупцией на высших уровнях власти и может привести к значительным последствиям для всех вовлеченных сторон. Несмотря на возможное оправдание в суде, конфискация имущества остается реальной угрозой.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

ооо качественный сервис борьба с тараканами

Новости Казани

23 часа назад

Казань ждёт тёплая погода

Полезное

2 дня назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

ремонт в ванной в хрущёвке пвх в Москве

Новости Казани

5 часов назад

В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана напомнили о мерах профилактики пневмонии

Новости Казани

20 часов назад

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

Новости Казани

5 часов назад

Улица Баумана преобразилась к Хэллоуину

Новости Казани

15 часов назад

Президент Бразилии отменил визит в Казань

Лонгриды
2 дня назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

31 минуту назад

Владимира Путина ждут в Казани

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Казани

час назад

Метро в Казани планируют проложить до РКБ

Новости Казани

час назад

Отелям у моста «Миллениум» присвоили 5 звезд
В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Новости Казани

2 часа назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки

Новости Казани

2 часа назад

Что сейчас происходит на Московском рынке в Казани

Новости Казани

20 часов назад

На саммите БРИКС в Казани VIP-гостям дадут Aurus
Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят нов...
Интересное в Казани
4 дня назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов