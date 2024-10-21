Жесть: стало известно, что изымут у бывшего замминистра обороны Иванова

Генеральная прокуратура Российской Федерации активизировала процесс подготовки документации для изъятия имущества экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Список активов, предположительно приобретенных нелегально через коррупционные схемы, включает в себя роскошные имения, дорогие автомобили и крупные суммы денежных средств.

Основные активы под изъятие

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что изъятию подлежат такие объекты как дорогостоящий московский особняк в районе станции метро «Кропоткинская», поместье на берегу Волги, а также парк лимузинов и миллионные счета в банках, замороженные на имя Иванова и его окружения.

Московский особняк, расположенный по адресу Чистый переулок, 4, исторически служил главным домом усадьбы княгини Софьи Волконской. Дом XIX века был оформлен на компанию, созданную Ивановым. На сегодняшний день, несмотря на арест этого объекта, на рынке недвижимости продолжаются попытки его продажи или сдачи в аренду с оценочной стоимостью в 1,5 млрд рублей.

Поместье на Волге, принадлежащее компании «Волжский берег» Сергея Бородина, включает дом площадью более 2,5 тысяч квадратных метров и баню. Регистрация данных объектов была произведена всего четыре года назад.

Обвинения в адрес Иванова

Иванов, который руководил строительными проектами Министерства обороны, обвиняется в присвоении средств через предоставление преференций при государственных заказах. Предполагается, что компании, связанные с ним, получали заказы на строительство и реставрацию недвижимости, принадлежащей Иванову, без оплаты услуг, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, Иванова также обвиняют в растрате более четырёх млрд рублей на закупку паромов для Крыма в рамках другого уголовного дела. Его предполагаемым соучастником является Антон Филатов, бывший руководитель «Оборонлогистики».

Правовые аспекты и комментарий эксперта

Эксперт комментирует, что конфискация имущества осуществляется в рамках закона о соответствии расходов и доходов чиновников, действующего с 2012 года. Закон предполагает, что доказывать законность приобретения имущества должны сам чиновник и его близкие. Если они не смогут обосновать происхождение средств, имущество может быть изъято. Также имущество может быть конфисковано у лиц, тесно связанных с чиновником, если они не могут доказать его законное происхождение.

Решение Мосгорсуда о продлении ареста Иванова до декабря уже вступило в силу, и в его рамках ему вменяют получение взяток на сумму около одного миллиарда рублей.

Случай Иванова демонстрирует масштабы борьбы с коррупцией на высших уровнях власти и может привести к значительным последствиям для всех вовлеченных сторон. Несмотря на возможное оправдание в суде, конфискация имущества остается реальной угрозой.