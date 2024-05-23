Жесть: стало известно, что было найдено в гараже у арестованного замминистра Иванова

Дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, продолжает обрастать интересными деталями.



Особый интерес общественности вызывают декларации о доходах и имуществе генерала и его семьи за период с 2016 по 2019 год. Среди прочего, в них фигурирует впечатляющая коллекция элитных автомобилей, жемчужиной которой стала настоящая реликвия советской эпохи – лимузин ЗиС-110. Пишет "Наша Газета".



К 2019 году в собственности семьи Иванова числилось двенадцать автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban самого генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащие его супруге.



Но главным раритетом коллекции стал чёрный лимузин ЗиС-110, сошедший с конвейера почти три четверти века назад. Эти автомобили, выпускавшиеся в ограниченном количестве с 1946 по 1958 год, служили для обслуживания высшего эшелона власти СССР – партийной элиты, руководителей республик, крупных военачальников.



Редкий экземпляр с историей:

Всего было выпущено около двух тысяч экземпляров ЗиС-110 в различных модификациях, и до наших дней сохранились лишь считанные единицы. Большинство из них стали музейными экспонатами или находятся в частных коллекциях ценителей ретро-автомобилей. Стоимость такого автомобиля исчисляется миллионами.