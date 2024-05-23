Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Жесть: стало известно, что было найдено в гараже у арестованного замминистра Иванова

Дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, продолжает обрастать интересными деталями.

Подписаться в Telegram

Дело заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве, продолжает обрастать интересными деталями.

Особый интерес общественности вызывают декларации о доходах и имуществе генерала и его семьи за период с 2016 по 2019 год. Среди прочего, в них фигурирует впечатляющая коллекция элитных автомобилей, жемчужиной которой стала настоящая реликвия советской эпохи – лимузин ЗиС-110. Пишет "Наша Газета".

К 2019 году в собственности семьи Иванова числилось двенадцать автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban самого генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащие его супруге.

Но главным раритетом коллекции стал чёрный лимузин ЗиС-110, сошедший с конвейера почти три четверти века назад. Эти автомобили, выпускавшиеся в ограниченном количестве с 1946 по 1958 год, служили для обслуживания высшего эшелона власти СССР – партийной элиты, руководителей республик, крупных военачальников.

Редкий экземпляр с историей:
Всего было выпущено около двух тысяч экземпляров ЗиС-110 в различных модификациях, и до наших дней сохранились лишь считанные единицы. Большинство из них стали музейными экспонатами или находятся в частных коллекциях ценителей ретро-автомобилей. Стоимость такого автомобиля исчисляется миллионами.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

обработка от тараканов средняя стоимость квартиры

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

шумоизоляция металлической кровли в Москве

Новости Казани

18 часов назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Новости Казани

день назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Новости Татарстана

23 часа назад

Экс-главу Минобразования Татарстана Энгеля Фаттахова могут арестовать за взятку

Новости Казани

день назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»
Новости Казани
2 дня назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Татарстана

3 минуты назад

В РТ изменятся сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь

Интересное в Казани

20 часов назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

Новости Казани

12 часов назад

В Казани поезда метро начали перекрашивать в новые цвета

Новости Татарстана

12 часов назад

В РТ построят производство агрегатов СПГ за 10 млрд рублей

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
6 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани вечером произошел сбой при оплате банковскими картами

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани произошел сбой при оплате банковскими картами

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ столкнулись с увеличением наркопреступлений среди подростков
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни