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Жесть: стали известны подробности масштабной атаки БПЛА ВСУ в Москве

Прошедшая ночь ознаменовалась чередой трагическ...

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Прошедшая ночь ознаменовалась чередой трагических событий в подмосковном Раменском, где в результате атаки дронов возник пожар в жилом многоэтажном доме на Спортивном проезде.

Информация о гибели девятилетнего ребенка, распространенная ранее, не подтвердилась, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, атака беспилотников привела к возгоранию нескольких квартир на 11-12 этажах дома. На место происшествия незамедлительно были направлены все экстренные службы, включая пожарные бригады, которые приступили к ликвидации огня. Скорая помощь и бригады реанимации дежурят у подъездов, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

В рамках оперативного реагирования на ситуацию, глава Раменского района организовал штаб для координации действий спасательных служб и оказания помощи жителям. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, а еще три человека получили ранения.

Этой же ночью были зафиксированы дополнительные инциденты в других регионах. В частности, в Курской области были сбиты 12 украинских дронов. Аэропорт «Домодедово» приостановил свою работу на фоне атак, а движение транспорта по Каширскому шоссе было временно перекрыто.

В ответ на сложившуюся обстановку Генеральная прокуратура РФ предприняла меры по блокировке распространения недостоверной информации о событиях в Центральном федеральном округе. Поезда в московском регионе продолжают следовать по расписанию, несмотря на ночные происшествия.

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