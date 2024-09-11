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Жесть: стали известны подробности масштабной атаки БПЛА ВС Украины в Москве

На ранние часы 10 сентября, Московская область ...

пресс служба губернатора и правительства МО

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На ранние часы 10 сентября, Московская область столкнулась с широкомасштабной атакой дронов, вызвавшей серьезные разрушения и человеческие жертвы.

Раменский район оказался особенно сильно пострадавшим: два жилых дома были повреждены, 46-летняя женщина погибла, и три человека получили ранения, сообщает РБК.

Свидетели сообщают, что около 4 утра их неожиданно разбудили громкие взрывы. Дроны, как описывают местные, летали на очень низкой высоте, производя звук, сопоставимый с шумом летящих самолетов.

«Меня разбудило сильное дрожание кровати. После этого последовали звуки летящих дронов и еще один взрыв. Увидев яркую вспышку, я отошла от окон и укрылась в коридоре», - делится впечатлениями жительница Раменского, Наталья.

Эта атака была частью координированного нападения, в ходе которого были атакованы девять российских регионов. В общей сложности, было сбито 144 дрона, в том числе 20 в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подтвердил, что в районах Подольска, Раменского, Люберцов, Домодедово и Коломны дроны были успешно нейтрализованы.

В результате атаки, жители пяти домов, расположенных поблизости от места происшествия в Раменском, были эвакуированы в целях безопасности. В настоящее время проводится расследование происшествия, и предпринимаются меры для укрепления защиты гражданского населения от подобных инцидентов в будущем.

Этот инцидент подчеркивает растущую роль беспилотных летательных аппаратов в современных военных конфликтах и усиливает напряженность в регионе, в то время как местные жители призывают к усиленным мерам безопасности.

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