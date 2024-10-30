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Жесть: россиянам рассказали, что изымут у замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура РФ готовит документы дл...

eng.mil.ru

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Генеральная прокуратура РФ готовит документы для конфискации роскошных объектов недвижимости и дорогих автомобилей экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиненного в крупной растрате и получении взяток.

По данным, среди имущества, подлежащего изъятию, числятся старинный особняк в центре Москвы, имение на берегу Волги и десятки миллионов рублей на счетах.

Исторический особняк в центре столицы и имение на Волге

Среди активов, которые планируется передать государству, числится дом усадьбы княгини Софьи Волконской, расположенный в Чистом переулке, недалеко от метро «Кропоткинская». Особняк начала XIX века представляет собой трехэтажное здание, зарегистрированное на ООО «Дворянское гнездо». Этот памятник архитектуры оценен почти в 1,5 млрд рублей. Кроме этого, в Тверской области у Иванова числится имение с земельным участком на Волге, большой домом и баней. Все имущество было оформлено на аффилированное ООО «Волжский берег», зарегистрированное на партнера Иванова Сергея Бородина, который также проходит по делу.

Миллионы на счетах и парк люксовых автомобилей

Следствие заморозило банковские счета Иванова и аффилированных с ним лиц, на которых хранятся десятки миллионов рублей. Также арестовано несколько дорогих автомобилей, находящихся в собственности Иванова, приобретенных, по версии следствия, на средства от незаконной деятельности.

Миллиардные взятки и растраты в оборонной сфере

Иванов, курировавший военно-строительный комплекс Минобороны, предположительно получал взятки за заключение выгодных госконтрактов. Компании, в свою очередь, строили и ремонтировали его роскошные владения. Сумму, полученную в виде строительных работ, следователи оценивают в более чем 1 млрд рублей. Параллельно расследуется еще одно уголовное дело о растрате более 4 млрд рублей, направленных на закупку паромов для Крыма, где среди фигурантов значится и бывший гендиректор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

Мнение эксперта: конфискация по иску прокуратуры не предопределяет исход уголовного дела
Адвокат Александр Забейда прокомментировал, что процедура изъятия имущества основана на законе о контроле за соответствием расходов и доходов чиновников, действующем с 2012 года. Прокуратура может конфисковать имущество, если его приобретение не будет обосновано законными доходами, вне зависимости от исхода уголовного дела.

К чему приведет активность прокуратуры?

По словам Забейды, подобные иски могут быть завершены оперативно, если есть все данные о собственности. В случае успеха прокуратуры, дворцы и автомобили Иванова перейдут в государственную казну, несмотря на возможное оправдание чиновника.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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