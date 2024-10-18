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Жесть: появилась информация, что изымут у замминистра обороны Тимура Иванова

В последние месяцы Генеральная прокуратура Росс...

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В последние месяцы Генеральная прокуратура России активизировала подготовку материалов для конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Объектами конфискации могут стать дорогостоящие активы, включая дворцы, автомобили и значительные денежные средства. Среди наиболее заметных объектов – старинный особняк в центре Москвы, имение на берегу Волги и десятки миллионов рублей на счетах.

Особняк княгини Волконской

По данным «Коммерсанта», один из главных объектов интереса следствия – особняк в Чистом переулке, 4, рядом с метро «Кропоткинская», который числится за ООО «Дворянское гнездо», принадлежащим Иванову. Этот исторический трехэтажный дом, относящийся к памятникам архитектуры, был построен в начале XIX века и ранее принадлежал княгине Софье Волконской. Несмотря на арест недвижимости, в интернете до сих пор можно найти объявления о продаже или аренде этого особняка площадью 1000 квадратных метров, стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Имение на Волге и дорогие автомобили

Еще одно примечательное владение Иванова – участок земли на берегу Волги в Тверской области, где расположен дом площадью более 2,5 тысячи квадратных метров и баня площадью 400 квадратов. Недвижимость зарегистрирована на компанию ООО «Волжский берег», которая связана с еще одним фигурантом уголовного дела – Сергеем Бородиным. Помимо этого, арестован большой парк элитных автомобилей, принадлежащих Иванову.

Обвинения и перспективы

Следствие утверждает, что Иванов получал взятки в виде строительных работ, которые превышают 1 млрд рублей. Компании, получившие государственные оборонные заказы, бесплатно строили и реставрировали дворцы, принадлежащие экс-замминистру. В другом уголовном деле, связанном с растратой более 4 млрд рублей в банке «Интеркоммерц», Иванов также фигурирует наряду с бывшим генеральным директором ООО «Оборонлогистика» Антоном Филатовым.

Пока обвиняемые категорически отрицают свою вину, процесс конфискации имущества набирает обороты. Как объяснил партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда, дело о конфискации имущества может продвигаться независимо от исхода уголовного процесса. Если Иванов или его родственники не смогут доказать законность приобретения активов, то имущество может быть изъято в пользу государства, даже если экс-замминистра будет оправдан в рамках уголовного дела.

Активные действия прокуратуры направлены на изъятие недвижимости и активов, приобретенных на сомнительные средства. Будет ли Иванов оправдан по уголовному делу или нет, имущество, происхождение которого он не сможет объяснить, скорее всего, перейдет в казну.

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