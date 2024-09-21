Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают проводить атаки на объекты внутри России с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этот раз под удар попал город Торопец в Тверской области, где находится важный стратегический объект — арсенал для хранения ракет и боеприпасов.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», целью украинских дронов могло стать так называемое «суперхранилище ракет», способное выдержать даже ядерный удар, сообщает Lenta.

Первые взрывы были зафиксированы в 03:56 по московскому времени, а после этого последовали ещё семь толчков, которые, по данным мониторинговых систем землетрясений, имели магнитуду от 2 до 2,8 балла. Эта информация подтверждает масштаб разрушений, которые произошли в результате взрывов.

В результате атаки пострадали 20 человек, а более 7000 жителей города были эвакуированы. Местные власти оперативно начали эвакуацию населения, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Как сообщают источники, многие жилые дома Торопца пострадали: выбиты окна, в некоторых районах города наблюдается дым.

По предварительным данным, основной целью удара ВСУ стал арсенал, предназначенный для комплексного хранения ракет и боеприпасов. Этот объект был введён в эксплуатацию в 2018 году и с тех пор считался одним из самых защищённых в стране. Экс-замминистра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков, находящийся под арестом с июля 2024 года, ранее заявлял, что данный склад соответствует мировым стандартам безопасности и способен выдержать удары авиации, ракет и даже ядерный взрыв.

Булгаков, занимавший ключевую роль в материально-техническом обеспечении российской армии до 2022 года, подчеркивал важность подобных хранилищ для защиты стратегических запасов страны. Ранее боеприпасы хранились на открытых площадках, что было менее безопасным и подвергало их большему риску в случае атак.

Власти региона немедленно предприняли меры по ликвидации последствий удара. Окружная администрация выпустила предупреждение о недопустимости распространения фото и видео с места происшествия, напомнив гражданам об уголовной ответственности за подобные действия. В пресс-релизе отмечено, что публикация таких материалов вредит национальной безопасности и играет на руку противнику.

Аналитики уверены, что дроновая атака ВСУ на Торопец — это не только попытка нанести удар по важному военному объекту, но и сигнал о способности Украины проникать глубже в российскую территорию. Атаки беспилотников, по мнению военных экспертов, могут стать новым этапом в развитии конфликта, где дроны используются как инструмент точечных и стратегических ударов.

Наблюдатели также отмечают, что, несмотря на уверения о защищённости арсенала, удары по объектам такого уровня показывают уязвимость даже самых охраняемых объектов. События в Торопце могут стать поводом для пересмотра безопасности стратегических объектов по всей стране.

Атака дронов ВСУ на Торопец — это серьёзный удар по российской инфраструктуре, который подчёркивает растущую роль беспилотных технологий в современных военных конфликтах. Несмотря на высокие уровни защиты арсенала, факт того, что объект стал целью, вызывает вопросы о безопасности стратегических запасов страны.

Эвакуация жителей, пострадавшие и разрушенные дома — это реальность, с которой столкнулись жители Торопца. Важно продолжать следить за развитием событий и готовиться к возможным новым атакам с использованием дронов, которые становятся всё более частым инструментом в ходе текущего конфликта.