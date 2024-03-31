Земле несется поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: остыть он не успеет, что ожидает планету

Поток солнечной плазмы направился к земле, её температура в настоящее время около миллиона градусов Цельсия.

Это газовое облако не успеет остыть, когда будет проходить близко от земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.



Что произойдет с нашей планетой и её спутником, Луной?



"Как и любые газовые облака, они сильно расширяются по пути к земле, иногда до размера в десятки миллионов километров", - сообщили астрофизики относительно солнечной плазмы.

"В результате резко снижается их плотность - примерно в миллиард раз", - назвали они впечатляющую цифру.



Ученые утверждают, что плазма на пути к земле почти не изменит температуру в миллион градусов - с такой она и вылетела из короны солнца. Но при разреженности, которую обретет облако, внутри него холодное тело сгорело бы за несколько тысяч лет.

"Облака плазмы окружают землю и находящиеся на орбите тела на срок не более пары суток. При таких коротких периодах накопленное тепловое воздействие оказывается совершенно ничтожным и почти никогда не принимается во внимание", - успокоили астрофизики.



Они предупредили, что основным воздействием плазменного облака на землю и спутники является ударное и радиационное влияние.