Земле несется поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: остыть он не успеет, что ожидает планету
РИА
Поток солнечной плазмы направился к земле, её температура в настоящее время около миллиона градусов Цельсия.
Это газовое облако не успеет остыть, когда будет проходить близко от земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Что произойдет с нашей планетой и её спутником, Луной?
"Как и любые газовые облака, они сильно расширяются по пути к земле, иногда до размера в десятки миллионов километров", - сообщили астрофизики относительно солнечной плазмы.
"В результате резко снижается их плотность - примерно в миллиард раз", - назвали они впечатляющую цифру.
Ученые утверждают, что плазма на пути к земле почти не изменит температуру в миллион градусов - с такой она и вылетела из короны солнца. Но при разреженности, которую обретет облако, внутри него холодное тело сгорело бы за несколько тысяч лет.
"Облака плазмы окружают землю и находящиеся на орбите тела на срок не более пары суток. При таких коротких периодах накопленное тепловое воздействие оказывается совершенно ничтожным и почти никогда не принимается во внимание", - успокоили астрофизики.
Они предупредили, что основным воздействием плазменного облака на землю и спутники является ударное и радиационное влияние.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань