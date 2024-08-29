Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, которая хранится годами

Заготовки на зиму — это не только традиция, но ...

pokayadoma.ru

Подписаться в Telegram

Заготовки на зиму — это не только традиция, но и искусство. Одним из малоизвестных, но чрезвычайно эффективных способов сохранения аромата и пользы свежих трав является приготовление ароматной приправы из укропа, петрушки и чеснока.

Этот метод позволяет наслаждаться вкусом летних трав круглый год и при этом не потерять ни капли полезности.

Преимущества домашней приправы из зелени

Домашняя приправа из свежей зелени превосходит замороженные или сушеные аналоги по нескольким причинам. Во-первых, она сохраняет все эфирные масла и витамины, которые часто теряются при других методах консервации. Во-вторых, такая приправа вносит разнообразие в кулинарные эксперименты, добавляя яркий вкус и аромат в любое блюдо.

Ингредиенты для приготовления зеленой приправы

Чтобы создать эту универсальную приправу, вам будут нужны следующие компоненты:

  • Укроп — 200 грамм;
  • Петрушка — 200 грамм;
  • Чеснок — 100 грамм (можно адаптировать по вкусу);
  • Соль — 50 грамм;
  • Оливковое масло или любое другое растительное масло — 100 мл.

Пошаговое приготовление приправы

  1. Подготовка ингредиентов: промойте и тщательно обсушите зелень. Важно убедиться, что она полностью сухая перед измельчением.
  2. Измельчение зелени и чеснока: используйте блендер или кухонный комбайн для измельчения укропа, петрушки и чеснока, чтобы получилась однородная масса. Для более грубой текстуры подойдет мясорубка.
  3. Добавление соли и масла: перенесите зеленую массу в глубокую миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Затем влейте масло и ещё раз тщательно перемешайте для равномерного распределения всех ингредиентов.
  4. Консервация и хранение: разложите приправу по простерилизованным стеклянным банкам, плотно закройте и храните в холодильнике или другом прохладном темном месте. При грамотном хранении такая приправа может сохранять свежесть и полезные свойства на протяжении нескольких лет.

Использование приправы в кулинарии

Эта зеленая приправа станет идеальным дополнением к супам, бульонам, соусам и маринадам. Она прекрасно подходит для придания пикантности мясным и рыбным блюдам, а также овощным салатам. Небольшое количество приправы сможет трансформировать и обогатить любое блюдо.

Преимущества этого метода

Этот метод заготовки зелени значительно превосходит другие способы сохранения, так как максимально сохраняет все полезные свойства и ароматы трав. Соль и масло служат натуральными консервантами, обеспечивая долговременное сохранение без использования искусственных добавок.

Эта простая, но невероятно полезная приправа станет отличным решением для тех, кто стремится использовать натуральные продукты и поддерживать здоровый образ жизни. Включите это блюдо в свой кулинарный репертуар и наслаждайтесь вкусом и ароматом свежих трав круглый год!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

дезинсекция воскресенск

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

звукоизоляция помещений в Москве

Лонгриды

18 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в День города произошло 120 аварий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подготовлено более 800 автобусов для детей

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обновили 158 школ и детских садов к 1 сентября
Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: поч...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: почему некоторые отменяют прием к врачу-иностранцу
На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 4...
Новости Татарстана
23 часа назад

На мероприятиях ко Дню Республики участвовали 400 тысяч человек