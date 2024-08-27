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Зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, хранится годами

Обычно укроп и петрушку замораживают или сушат,...

sunhome.ru

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Сохранение свежей зелени на зиму — задача, знакомая многим хозяйкам.

Обычно укроп и петрушку замораживают или сушат, чтобы использовать их зимой, но есть более оригинальный и вкусный способ сохранить зелень — приготовить ароматную приправу, которая будет радовать своим вкусом и ароматом даже через несколько лет.

Сегодня мы расскажем, как сделать уникальную приправу из укропа, петрушки и чеснока, которая станет незаменимой на вашей кухне.

Почему приправа из зелени лучше заморозки и сушки?

Заморозка и сушка — это традиционные способы хранения зелени, но они имеют свои недостатки. При заморозке зелень теряет часть своего аромата и текстуры, а при сушке — полезные вещества. Приготовленная же приправа сохраняет все вкусовые качества, витамины и минералы, а также занимает меньше места на кухне и всегда под рукой. К тому же, такая приправа удобна в использовании: достаточно просто добавить ее в блюдо во время приготовления, и оно обретет новый вкус.

Ингредиенты для ароматной приправы

Для приготовления приправы вам понадобятся:

  • Свежий укроп — 200 г
  • Свежая петрушка — 200 г
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль — 100 г
  • Оливковое масло — 100 мл

Рецепт приготовления

Следуйте этим простым шагам, чтобы создать свою домашнюю приправу, которая сохранит свежесть зелени и аромат чеснока на протяжении многих месяцев.

Подготовка зелени: тщательно промойте укроп и петрушку под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения и песок. Затем дайте зелени немного подсохнуть, разложив ее на полотенце.

Нарезка: мелко нарежьте укроп и петрушку. Чем мельче нарезка, тем более насыщенной получится приправа.

  1. Подготовка чеснока: очистите зубчики чеснока и мелко их нарежьте или пропустите через пресс.
  2. Смешивание: в глубокой миске смешайте нарезанную зелень, чеснок и соль. Добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  3. Хранение: разложите готовую приправу по чистым и сухим банкам, плотно утрамбовывая, чтобы не оставалось воздуха. Закройте крышками и храните в холодильнике или в прохладном месте.

Как использовать приправу?

Ароматная приправа из зелени идеально подходит для добавления в супы, соусы, маринады, салаты и мясные блюда. Она не только улучшает вкус блюд, но и добавляет им полезные свойства благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. Например, попробуйте добавить ложку такой приправы в борщ или тушеное мясо — результат вас удивит!

Преимущества такого способа хранения зелени

  • Длительное хранение: при правильных условиях приправа может храниться до года и более, не теряя своих вкусовых качеств.
  • Сохранение пользы: в отличие от сушки и заморозки, этот способ сохраняет все витамины и полезные вещества зелени.
  • Удобство использования: приправа всегда под рукой и готова к использованию в любой момент.

Теперь вы знаете, как можно сохранить свежую зелень на зиму без сушки и заморозки. Этот простой рецепт ароматной приправы из укропа, петрушки и чеснока не только добавит вашим блюдам яркий вкус и аромат, но и станет настоящим украшением вашей кухни. Попробуйте сделать такую заготовку, и вы больше не вернетесь к традиционным способам хранения зелени!

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