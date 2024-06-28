Ждем: Набиуллина просит россиян готовиться к появлению новой валюты. Такого не было с 90-х годов
dzen.ru
Россия стоит на пороге масштабной трансформации денежной системы.
Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в ближайшие 5-7 лет планируется полный переход на цифровой рубль. Это станет ключевым этапом в модернизации национальной финансовой системы.
- Поэтапное внедрение:
К 2025 году будут представлены первые конкретные шаги по внедрению цифрового рубля.
Переход будет плавным и комфортным для всех участников: граждан, бизнеса и финансовых организаций.
- Цифровой рубль – не замена, а дополнение:
Новая форма валюты будет сосуществовать с наличными и безналичными рублями. По прогнозам, в первый год после запуска цифровой рубль будет использоваться в 41% всех финансовых операций.
- Цели цифровизации:
Повышение скорости и безопасности платежей.
Увеличение прозрачности финансовых потоков.
Усиление контроля над денежным обращением и противодействие незаконным операциям.
- Успех зависит от диалога:
Центробанк делает ставку на открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, финансовым сектором, бизнесом и гражданами. Это позволит учесть все риски и адаптировать цифровой рубль под нужды экономики.
- Шаг в будущее:
Внедрение цифрового рубля – это не просто дань модным технологиям, а стратегический шаг, который повысит конкурентоспособность России на мировой арене.
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