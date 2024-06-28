Россия стоит на пороге масштабной трансформации денежной системы.

Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в ближайшие 5-7 лет планируется полный переход на цифровой рубль. Это станет ключевым этапом в модернизации национальной финансовой системы.

Поэтапное внедрение:

К 2025 году будут представлены первые конкретные шаги по внедрению цифрового рубля.

Переход будет плавным и комфортным для всех участников: граждан, бизнеса и финансовых организаций.

Цифровой рубль – не замена, а дополнение:

Новая форма валюты будет сосуществовать с наличными и безналичными рублями. По прогнозам, в первый год после запуска цифровой рубль будет использоваться в 41% всех финансовых операций.

Цели цифровизации:

Повышение скорости и безопасности платежей.

Увеличение прозрачности финансовых потоков.

Усиление контроля над денежным обращением и противодействие незаконным операциям.

Успех зависит от диалога:

Центробанк делает ставку на открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, финансовым сектором, бизнесом и гражданами. Это позволит учесть все риски и адаптировать цифровой рубль под нужды экономики.

Шаг в будущее:

Внедрение цифрового рубля – это не просто дань модным технологиям, а стратегический шаг, который повысит конкурентоспособность России на мировой арене.