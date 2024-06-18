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Ждем: Набиуллина просит россиян готовиться к появлению новой валюты. Такого не было с 90-х

Центральный банк России активизировал разработку и внедрение цифрового рубля, считая его стратегически важным проектом для эволюции национальной финансовой системы.

vizitnlo.ru

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Центральный банк России активизировал разработку и внедрение цифрового рубля, считая его стратегически важным проектом для эволюции национальной финансовой системы.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, поделилась планами о перспективах и таймфреймах реализации цифровой валюты, подчеркивая, что полноценное включение цифрового рубля в экономическую среду предполагается осуществить в течение следующих 5-7 лет, с более конкретными ориентирами, которые станут очевидны к 2025 году.

Характеристики и преимущества цифрового рубля

Цифровой рубль планируется как инновационное дополнение к традиционным формам денег, сочетая в себе преимущества как наличных, так и безналичных средств. Эксперты предвидят, что уже через год после его официального запуска доля цифровых транзакций может достигнуть 41%.

Импульс для цифровизации и безопасность транзакций

Основные стимулы для перехода на цифровой рубль включают стремление к ускорению, упрощению и повышению безопасности платежных процессов. Цифровая валюта обещает сделать финансовые операции более прозрачными и доступными, что важно для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Возможные вызовы и стратегия их решения

Преодоление технических и социальных барьеров, таких как уверенность населения в надежности новой валюты и адаптация всех участников рынка к изменениям, является ключевой задачей для Центробанка. Для этого планируется вести постоянный диалог с общественностью и экспертным сообществом, чтобы тщательно отработать все аспекты внедрения и использования цифрового рубля.

Будущее и стратегическое влияние

Инициатива по внедрению цифрового рубля является частью более широкой стратегии по улучшению национальной платежной системы и повышению финансовой инклюзивности в стране. Это также ключевой элемент для укрепления позиций России как одного из лидеров в области финансовых технологий и цифровой экономики.

Центральный банк прилагает все усилия для того, чтобы переход к цифровому рублю был плавным и минимально болезненным для всех участников экономики. Поддержка и активное участие граждан и бизнеса будет критически важна для успешного осуществления этого амбициозного проекта, который открывает новые горизонты для развития финансовой системы России.

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