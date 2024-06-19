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Ждем: Эльвира Набиуллина просит россиян готовиться к появлению новой валюты. Такого не было с 90-х

Центральный банк России активно продвигает внедрение цифрового рубля, видя в этом проекте стратегическое значение для эволюции финансовой системы страны.

runews24.ru

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Центральный банк России активно продвигает внедрение цифрового рубля, видя в этом проекте стратегическое значение для эволюции финансовой системы страны.

По словам Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центробанка, ожидается, что интеграция цифровой валюты в экономику произойдет в течение ближайших пяти до семи лет, с определенными ключевыми этапами, которые будут ясны к 2025 году.

Характеристики и преимущества цифрового рубля

Проектируемый цифровой рубль предназначен для дополнения текущих денежных форм, сочетая в себе лучшие качества как наличных, так и безналичных денег. Ожидается, что уже в первый год после запуска до 41% всех транзакций будет выполнено в цифровой форме.

Побуждения к переходу на цифровой рубль

Переход на цифровой рубль мотивирован необходимостью ускорения, упрощения и повышения безопасности платежных процессов. Цифровая валюта предложит повышенную прозрачность финансовых операций и облегченный доступ к ним, что существенно повысит эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Вызовы и стратегии их преодоления

Основными препятствиями для внедрения цифрового рубля являются технические и общественные барьеры, такие как доверие к новой валюте и необходимость адаптации всех участников рынка. Центробанк планирует активно взаимодействовать с общественностью и экспертами для детальной проработки всех аспектов нововведения.

Будущее и стратегическое значение

Запуск цифрового рубля является частью широкой стратегии улучшения национальной платежной системы и повышения финансовой инклюзивности в России. Этот шаг также направлен на укрепление позиций страны как лидера в области финансовых инноваций.

Работы Центрального банка по подготовке к переходу на цифровой рубль направлены на минимизацию потенциальных трудностей для всех участников экономики. Вовлеченность и поддержка граждан и бизнеса играют решающую роль в успешной реализации этого амбициозного проекта, который открывает новые перспективы для экономического развития России.

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