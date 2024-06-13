Зажмите только 2 кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Стиральная машина — неотъемлемая часть быта, обеспечивающая уход за одеждой и текстилем. Но, как и любое устройство, она требует регулярного ухода. Очистка стиральной машины от грязи, плесени и остатков стирального порошка не только продлевает срок её службы, но и повышает качество стирки.

Изучим, как эффективно и быстро очистить машину, используя функцию самоочистки, которая активируется нажатием всего двух кнопок.

Как работает функция самоочистки

Современные стиральные машины оснащены специальной программой самоочистки, которая запускается комбинацией двух кнопок. Эта функция предназначена для удаления накопленных отложений и микроорганизмов из внутренних частей машины, таких как барабан, трубки и резервуар для моющего средства.

Пошаговая инструкция по запуску самоочистки:

Ознакомьтесь с инструкцией. Прежде всего, проверьте руководство пользователя вашей стиральной машины, чтобы убедиться, что вы знаете правильную комбинацию кнопок для активации программы самоочистки. Удалите все из машины. Убедитесь, что стиральная машина пуста. Не должно быть вещей или посторонних предметов в барабане во время очистки. Добавьте чистящее средство. Хотя многие программы самоочистки предназначены для работы без дополнительных средств, добавление специализированного чистящего средства для стиральных машин может усилить эффект очистки. Запустите программу. Нажмите требуемые кнопки для активации функции самоочистки. Программа обычно занимает от часа до двух, в зависимости от модели машины. Дополнительные шаги по уходу. После завершения программы протрите уплотнитель барабана и дверцу стиральной машины сухой тряпкой, чтобы удалить остаточную влагу и предотвратить образование плесени.

Почему это важно

Регулярное использование функции самоочистки помогает поддерживать стиральную машину в оптимальном состоянии, предотвращает неприятные запахи и сохраняет эффективность стирки. Это важно для здоровья и гигиены вашего дома, так как остатки моющих средств и влага могут стать питательной средой для бактерий и плесени.

Уход за стиральной машиной не должен быть сложной задачей. Использование встроенной функции самоочистки — это простой и эффективный способ обеспечить долговечность и надежность вашей бытовой техники. Регулярное обслуживание не только продлевает срок службы устройства, но и гарантирует, что ваша одежда всегда будет выглядеть идеально после стирки.