Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Зажмите две кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Мало кто знает, что современные стиральные машины обладают функцией самоочистки, активация которой требует всего лишь нажатия двух кнопок.

servic.by

Подписаться в Telegram

Сохранение стиральной машины в чистоте — ключ к её долгой и безупречной работе. Накопление грязи, плесени и остатков стирального порошка не только ухудшает качество стирки, но и может привести к поломке устройства.

Однако мало кто знает, что современные стиральные машины обладают функцией самоочистки, активация которой требует всего лишь нажатия двух кнопок. Вот как вы можете легко и эффективно очистить свою стиральную машину, не прибегая к дорогостоящим сервисам.

Шаг 1: Подготовьте машину

  • Прежде чем активировать программу самоочистки, убедитесь, что барабан машины пуст. Удалите все вещи и, если возможно, вытащите и промойте дозатор для моющего средства под проточной водой. Это предотвратит повторное загрязнение во время цикла очистки.

Шаг 2: Активация функции самоочистки

  • На панели управления вашей стиральной машины найдите кнопки, ответственные за активацию самоочистки. Часто это могут быть кнопки «Extra Rinse» (Дополнительное полоскание) и «Spin» (Отжим), которые нужно удерживать одновременно на протяжении нескольких секунд. На некоторых моделях может потребоваться удерживать кнопку «Temp» (Температура) и «Spin». Уточните комбинацию для вашей модели в инструкции по эксплуатации.

Шаг 3: Запуск программы

  • После активации режима самоочистки машина начнет процесс, который обычно занимает от 60 до 90 минут. Во время этого цикла машина нагреется до высокой температуры, что поможет удалить все отложения и плесень.

Шаг 4: Дополнительные советы для поддержания чистоты

  • Регулярно проветривайте машину. После каждой стирки оставляйте дверцу барабана и дозатор для моющего средства открытыми для просушки.
  • Используйте уксус или специальные чистящие средства. Добавление стакана белого уксуса в барабан перед запуском программы самоочистки может усилить эффект и помочь бороться с неприятными запахами.
  • Чистите фильтр и резиновый уплотнитель. Регулярно проверяйте и очищайте фильтр от мусора и волос, а уплотнитель барабана протирайте влажной тканью.

Применяя эти простые шаги, вы не только продлите срок службы своей стиральной машины, но и значительно улучшите качество стирки. Помните, что регулярная профилактика значительно дешевле, чем ремонт или покупка новой машины.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

Интересное в Казани

день назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

когда можно мыть полы после дезинсекции отмоли

Новости Татарстана

день назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

ремонт противопожарных дверей в Москве

Новости Казани

день назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Новости Казани

день назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

Новости Татарстана

4 часа назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Новости Казани

4 часа назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки
Лонгриды
2 часа назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане с 27 мая по 3 июня подорожал весь бензин

Полезное

день назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

Новости Казани

7 часов назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Казани

7 часов назад

Казанцы жалуются на сквер на улице Белинского
Жители Казани недовольны жарой в автобусах
Новости Казани
5 часов назад

Жители Казани недовольны жарой в автобусах

Новости Татарстана

8 часов назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане 12 июня ожидается 35 градусов

Новости Казани

10 часов назад

Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня
Интересное в Казани
5 дней назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»