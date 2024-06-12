Зажмите две кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Сохранение стиральной машины в чистоте — ключ к её долгой и безупречной работе. Накопление грязи, плесени и остатков стирального порошка не только ухудшает качество стирки, но и может привести к поломке устройства.

Однако мало кто знает, что современные стиральные машины обладают функцией самоочистки, активация которой требует всего лишь нажатия двух кнопок. Вот как вы можете легко и эффективно очистить свою стиральную машину, не прибегая к дорогостоящим сервисам.

Шаг 1: Подготовьте машину

Прежде чем активировать программу самоочистки, убедитесь, что барабан машины пуст. Удалите все вещи и, если возможно, вытащите и промойте дозатор для моющего средства под проточной водой. Это предотвратит повторное загрязнение во время цикла очистки.

Шаг 2: Активация функции самоочистки

На панели управления вашей стиральной машины найдите кнопки, ответственные за активацию самоочистки. Часто это могут быть кнопки «Extra Rinse» (Дополнительное полоскание) и «Spin» (Отжим), которые нужно удерживать одновременно на протяжении нескольких секунд. На некоторых моделях может потребоваться удерживать кнопку «Temp» (Температура) и «Spin». Уточните комбинацию для вашей модели в инструкции по эксплуатации.

Шаг 3: Запуск программы

После активации режима самоочистки машина начнет процесс, который обычно занимает от 60 до 90 минут. Во время этого цикла машина нагреется до высокой температуры, что поможет удалить все отложения и плесень.

Шаг 4: Дополнительные советы для поддержания чистоты

Регулярно проветривайте машину. После каждой стирки оставляйте дверцу барабана и дозатор для моющего средства открытыми для просушки.

Используйте уксус или специальные чистящие средства. Добавление стакана белого уксуса в барабан перед запуском программы самоочистки может усилить эффект и помочь бороться с неприятными запахами.

Чистите фильтр и резиновый уплотнитель. Регулярно проверяйте и очищайте фильтр от мусора и волос, а уплотнитель барабана протирайте влажной тканью.

Применяя эти простые шаги, вы не только продлите срок службы своей стиральной машины, но и значительно улучшите качество стирки. Помните, что регулярная профилактика значительно дешевле, чем ремонт или покупка новой машины.