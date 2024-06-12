Зажмите две кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы
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Сохранение стиральной машины в чистоте — ключ к её долгой и безупречной работе. Накопление грязи, плесени и остатков стирального порошка не только ухудшает качество стирки, но и может привести к поломке устройства.
Однако мало кто знает, что современные стиральные машины обладают функцией самоочистки, активация которой требует всего лишь нажатия двух кнопок. Вот как вы можете легко и эффективно очистить свою стиральную машину, не прибегая к дорогостоящим сервисам.
Шаг 1: Подготовьте машину
- Прежде чем активировать программу самоочистки, убедитесь, что барабан машины пуст. Удалите все вещи и, если возможно, вытащите и промойте дозатор для моющего средства под проточной водой. Это предотвратит повторное загрязнение во время цикла очистки.
Шаг 2: Активация функции самоочистки
- На панели управления вашей стиральной машины найдите кнопки, ответственные за активацию самоочистки. Часто это могут быть кнопки «Extra Rinse» (Дополнительное полоскание) и «Spin» (Отжим), которые нужно удерживать одновременно на протяжении нескольких секунд. На некоторых моделях может потребоваться удерживать кнопку «Temp» (Температура) и «Spin». Уточните комбинацию для вашей модели в инструкции по эксплуатации.
Шаг 3: Запуск программы
- После активации режима самоочистки машина начнет процесс, который обычно занимает от 60 до 90 минут. Во время этого цикла машина нагреется до высокой температуры, что поможет удалить все отложения и плесень.
Шаг 4: Дополнительные советы для поддержания чистоты
- Регулярно проветривайте машину. После каждой стирки оставляйте дверцу барабана и дозатор для моющего средства открытыми для просушки.
- Используйте уксус или специальные чистящие средства. Добавление стакана белого уксуса в барабан перед запуском программы самоочистки может усилить эффект и помочь бороться с неприятными запахами.
- Чистите фильтр и резиновый уплотнитель. Регулярно проверяйте и очищайте фильтр от мусора и волос, а уплотнитель барабана протирайте влажной тканью.
Применяя эти простые шаги, вы не только продлите срок службы своей стиральной машины, но и значительно улучшите качество стирки. Помните, что регулярная профилактика значительно дешевле, чем ремонт или покупка новой машины.
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