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Зажмите 2 кнопки - и стиралка сама себя очистит от грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Стиральные машины — незаменимые помощники в быт...

houzz.ru

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Стиральные машины — незаменимые помощники в быту, но со временем они могут стать источником неприятных запахов и даже поломок из-за накопления грязи, плесени и остатков стирального порошка.

Чтобы ваша стиральная машина служила вам верой и правдой как можно дольше, существует простой и эффективный способ очистки, который не требует специальных средств или вызова мастера. Достаточно нажать всего две кнопки!

Шаги для самоочистки стиральной машины

1. Выбор программы стирки: самый первый и важный шаг — выбор правильной программы. Для начала процесса очистки необходимо установить стиральную машину на самую горячую и длительную программу стирки. Обычно это режим для стирки хлопка, который нагревает воду до максимально возможной температуры (90-95C). Эта температура способствует уничтожению бактерий и плесени.

2. Добавление очистителя: на втором шаге не используйте стиральный порошок. Вместо этого можно добавить специализированное средство для очистки стиральных машин или просто белый уксус и пищевую соду. Эти натуральные продукты отлично борются с жиром и накипью без вреда для металла и резины в машине. Взяв стакан уксуса и полстакана соды, высыпьте их непосредственно в барабан машины.

3. Запуск программы: после того как вы настроили программу и добавили средства для очистки, нажмите кнопку старта. Для усиления эффекта можно приостановить машину на час после начала стирки, чтобы раствор с уксусом и содой как следует воздействовал на загрязнения.

4. Дополнительное полоскание: после окончания стирки запустите дополнительную программу полоскания, чтобы избавиться от остатков уксуса и соды. Это гарантирует, что ваша стиральная машина будет не только чистой, но и свежей.

Почему это важно?

Регулярная самоочистка стиральной машины не только продлевает срок её службы, но и гарантирует, что ваша одежда будет стираться в чистом и здоровом окружении. Остатки моющих средств и загрязнители могут снизить эффективность стирки и даже привести к поломкам, если не проводить очистку регулярно.

Очистка стиральной машины — это простая процедура, которая не требует больших затрат времени или денег, но значительно улучшает её работу и продлевает срок службы. Всего пара действий, и ваша стиральная машина будет работать как новая. Не забывайте проводить эту процедуру регулярно, и ваша техника всегда будет в идеальном состоянии!

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