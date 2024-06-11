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Зажмите 2 кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы

Сохранение чистоты стиральной машины критично не только для качества стирки, но и для долговечности аппарата. Остатки моющих средств, плесень и накопленная грязь могут существенно сократить срок её службы.

snus-outlet.ru

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Сохранение чистоты стиральной машины критично не только для качества стирки, но и для долговечности аппарата. Остатки моющих средств, плесень и накопленная грязь могут существенно сократить срок её службы.

Однако, многие современные модели предлагают простое решение: программу самоочистки, активируемую комбинацией всего двух кнопок.

Как активировать программу самоочистки?

  • Определение кнопок для запуска: Обычно это комбинация кнопок «Extra Rinse» (Дополнительное полоскание) и «Spin» (Отжим), хотя наименования могут отличаться в зависимости от бренда и модели вашей машины.
  • Активация режима: Включите стиральную машину и одновременно нажмите на необходимые кнопки на несколько секунд. Вы увидите на дисплее специальное уведомление о начале программы самоочистки.

Процесс самоочистки

Программа самоочистки включает в себя несколько этапов, таких как нагрев воды до высокой температуры и многократные полоскания, которые помогают размягчить и удалить остатки моющих средств, грязь и микроорганизмы.

Рекомендации по дополнительному уходу

  • Очистка уплотнителей дверцы: Регулярно протирайте уплотнители, чтобы предотвратить скопление влаги и грязи.
  • Уход за дозатором моющих средств: Ежемесячно вынимайте и очищайте дозаторы порошка и кондиционера.
  • Вентиляция машины: Держите дверцу машины слегка открытой между стирками для обеспечения вентиляции и предотвращения роста плесени.
  • Использование натуральных средств: Для более глубокой очистки добавьте в барабан стакан столового уксуса и полстакана пищевой соды, запустите стирку на высокой температуре без белья.

Соблюдение этих простых правил поможет не только улучшить результаты стирки, но и заметно продлит жизнь вашей стиральной машине. Регулярное обслуживание и забота о каждой детали устройства обеспечат его надёжность и эффективность на долгие годы.

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