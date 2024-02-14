Завтра за руль уже не сядете: российских водителей ждет большой сюрприз в феврале

ГИБДД объявила водителям о важном изменении в правилах дорожного движения, которое может привести к запрету на вождение для многих автомобилистов.

Однако эксперты утверждают, что существует способ обойти данное ограничение. Согласно специалистам, речь идет о наложении строгого запрета на владельцев водительских удостоверений судебными приставами. Представители учреждения следят за своевременным погашением задолженностей российских граждан, и в некоторых случаях принимаются крайние меры.

Одной из таких мер является ограничение права на использование любого транспорта, однако приставы не имеют права лишить водителя прав на управление автомобилем. Однако, если должник обладает водительскими правами, то их использование может быть ограничено. Если такое решение будет принято сегодня, то завтра данному лицу будет запрещено садиться за руль.

Стоит отметить, что под данное ограничение может попасть любой гражданин, у которого задолженность составляет 10 тысяч рублей или больше. Часто приставы применяют такие меры в отношении тех, кто не выплачивает алименты в течение продолжительного времени. Например, запрос на ограничение прав может поступить от бывшего супруга автомобилиста.

Однако и другие должники могут столкнуться с подобным запретом. В случае, если водитель несмотря на все ограничения все же сядет за руль и будет остановлен сотрудниками ГИБДД, то его лишат прав на вождение. Единственным способом снять ограничение будет полное погашение задолженности до последнего рубля.