«Завести семью в 18 и родить до 24, иначе будет поздно»: вице-премьер Голикова сделала важное заявление

В ходе своего выступления на Всемирном молодежном форуме вице-премьер Татьяна Голикова призвала женщин рожать первенца до достижения 24 лет, ибо, по ее мнению, «репродуктивный возраст женщины слишком короток». Согласно ее словам, в России средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, тогда как «самый подходящий возраст» для этого — до 24 лет.

Вице-премьер подчеркнула: «Чем раньше появляется первый ребенок, тем скорее появятся сестренка и братик. Помните, важно не бояться старости».

Она также отвечала на вопрос об оптимальном возрасте для создания семьи, высказав мнение, что это весьма индивидуально для каждого человека. По мнению Татьяны Голиковой, «идеальным сценарием, если так можно выразиться», является возраст от 18 до 24 лет для этого. Она подчеркнула, что при вступлении в брак в 18 лет главное — «не устать от такой жизни в семье».