Новости России
· Артем Акчурин

«Завести семью в 18 и родить до 24, иначе будет поздно»: вице-премьер Голикова сделала важное заявление

«Завести семью в 18 и родить до 24, иначе будет поздно»: вице-премьер Голикова сделала важное заявление

Коммерсантъ

Подписаться в Telegram

В ходе своего выступления на Всемирном молодежном форуме вице-премьер Татьяна Голикова призвала женщин рожать первенца до достижения 24 лет, ибо, по ее мнению, «репродуктивный возраст женщины слишком короток». Согласно ее словам, в России средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, тогда как «самый подходящий возраст» для этого — до 24 лет.

Вице-премьер подчеркнула: «Чем раньше появляется первый ребенок, тем скорее появятся сестренка и братик. Помните, важно не бояться старости».

Она также отвечала на вопрос об оптимальном возрасте для создания семьи, высказав мнение, что это весьма индивидуально для каждого человека. По мнению Татьяны Голиковой, «идеальным сценарием, если так можно выразиться», является возраст от 18 до 24 лет для этого. Она подчеркнула, что при вступлении в брак в 18 лет главное — «не устать от такой жизни в семье».

«С другой стороны, это очень здорово, поскольку если ты искренне любишь этого человека, если это твоя половинка, вы пройдете эту жизнь вместе, переживая радость и горесть, рожая, и воспитывая детей», — отметила она.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

Известный стилист Рогов в Казани застрял в лифте ЖК «Салават Купере»

Интересное в Казани

5 часов назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

служба вызова от тараканов

Лонгриды

8 часов назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

21 час назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

кладка печи цена за работу в Челябинске

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

день назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

21 час назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

2 часа назад

Скончался отец депутата Госдумы Борис Богуславский

Лонгриды
3 дня назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

22 минуты назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Важное в РТ

52 минуты назад

Число предпринимательниц в Татарстане выросло на 52% за год

Новости Казани

2 часа назад

Покровский: Вылет «Ак Барса» из плей-офф — серьёзная новость для мира хоккея

Новости Казани

3 часа назад

СК возбудил уголовное дело после обвала козырька магазина в Казани
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
4 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

5 часов назад

Казанца приговорили к 9 годам тюрьмы за спонсирование терроризма

Новости Казани

5 часов назад

Метшин потребовал разобраться с рухнувшим козырьком «Магнита» в Казани

Новости Казани

6 часов назад

«Иванушки», Ваня Дмитриенко и Хор Турецкого выступят в Казани в день выборов
Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.
Полезное
6 дней назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.