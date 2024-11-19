Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Застекленные балконы окажутся под запретом: к чему готовиться жителям Российской Федерации с декабря

Остекление балконов и лоджий — распространенный...

7dach.ru

Подписаться в Telegram

Остекление балконов и лоджий — распространенный способ улучшения жилищных условий, однако этот процесс в России может влечь серьезные правовые последствия для владельцев квартир.

С учетом растущего числа судебных споров между собственниками и управляющими компаниями, особенно актуальным становится вопрос о законности таких изменений.

Основные правовые моменты

Ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — согласие собственников многоквартирного дома. По законодательству, любые внешние изменения, влияющие на облик здания, требуют одобрения на общем собрании жильцов. Отсутствие такого согласия может привести к требованиям о демонтаже установленных конструкций.

Причины для демонтажа

Возможный демонтаж остекленных балконов может быть обусловлен не только отсутствием разрешения, но и другими факторами:

  • Нехватка официального решения общего собрания.
  • Судебные иски от жильцов, опасающихся за свою безопасность из-за некачественного остекления.
  • Проблемы с пожарной безопасностью или теплоизоляцией.

Судебная практика

Примеры из Санкт-Петербурга и Калужской области показывают, что владельцы квартир часто проигрывают судебные дела против управляющих компаний, когда идет речь об остеклении, не согласованном на общем собрании.

Защитные меры для собственников

Для минимизации рисков рекомендуется:

  • Получить официальное согласие всех жильцов дома.
  • Использовать качественные материалы и услуги проверенных подрядчиков.
  • Заручиться поддержкой профессионального юриста для оформления всех необходимых документов.

Знание и строгое соблюдение правовых норм необходимо для избежания неприятных юридических последствий остекления балконов. Правильно оформленные документы и общее согласие жильцов помогут обеспечить спокойствие и избежать возможного конфликта с законом и соседями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Интересное в Казани

день назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка

оказание услуг по борьбе с борщевиком

Новости Казани

22 часа назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Интересное в Казани

2 дня назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

цена укладки линолеума за квадратный метр в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Казани

16 часов назад

В Казани алабай напал на шпица с ребенком

Новости Татарстана

день назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка
Лонгриды
3 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

13 часов назад

2 жутких ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача

Новости России

15 часов назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24%

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстанец окажется в суде за насилие в отношении 2 дочерей сожительницы

Новости Казани

18 часов назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани
В Татарстане 3-месячный младенец умер около баб...
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 3-месячный младенец умер около бабушки

Новости Казани

18 часов назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани

Новости Казани

20 часов назад

В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

Новости Казани

20 часов назад

Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми
Важное в РТ
4 дня назад

Сбер и «Газпром трансгаз Казань» расширили возможности татарстанцев оплаты за газ