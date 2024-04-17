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Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой предмет, никакой трос с ним не сравнится

Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой предмет, никакой трос с ним не сравнится

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Избавление от засоров в сантехнике - это проблема, с которой сталкиваются многие люди. Тем не менее, существует несколько умных методов, которые помогут вам решить эту проблему без лишних расходов.

Один из приемов, предложенный автором канала «ММА сварка для начинающих», заключается в механической очистке. Для этого вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Пропустив стяжку через сливное отверстие, можно частично избавиться от засора.

Использование стяжки является простым и эффективным способом борьбы с засорами в ванной или раковине. Попробуйте этот метод и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!

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